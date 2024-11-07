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娛樂 最新消息

一條牛仔褲的代價太大！導演親臨台灣警告「還敢穿嗎？」

〔記者許世穎／台北報導〕由台北市勞動局主辦的「2024台北勞動影像嘉年華－臺北勞工影展」邁入尾聲，其中由愛沙尼亞導演Jaak Kilmi執導的紀錄片《時尚過後》作為開幕片首度在台登上大銀幕。

由愛沙尼亞導演Jaak Kilmi執導的紀錄片《時尚過後》作為「2024台北勞動影像嘉年華－臺北勞工影展」開幕片，首度在台登上大銀幕。（電影戲劇業職業工會提供）由愛沙尼亞導演Jaak Kilmi執導的紀錄片《時尚過後》作為「2024台北勞動影像嘉年華－臺北勞工影展」開幕片，首度在台登上大銀幕。（電影戲劇業職業工會提供）

電影揭露了全球快時尚產業下的勞動問題與環境破壞，深刻探討了時尚界背後的剝削代價，雖然片尾並未能看見快時尚真正的改變，但也正是因其開放性的結局，獲選為本屆影展開幕片。

導演Jaak Kilmi此次特地來台參與開幕式，他企圖透過該片警告觀眾：「你還敢穿這些服裝嗎？」談到拍攝過程面臨的的挑戰，他表示：「當我們追溯牛仔褲的生命週期時，重新審視了時尚產業歷史，發現許多生產決策讓這個千億產業在浪費中繁榮。我們試圖訪問負責人並揭露生產鏈，但公司選擇對媒體保持沉默，最後只能自行追蹤生產流程，幸運地在孟加拉找到一家工廠願意讓我們拍攝。」

《時尚過後》Jaak Kilmi導演來台參與開幕式，很興奮能有機會看到台灣各類與勞動相關的影像作品。（電影戲劇業職業工會提供）《時尚過後》Jaak Kilmi導演來台參與開幕式，很興奮能有機會看到台灣各類與勞動相關的影像作品。（電影戲劇業職業工會提供）

此外，Jaak Kilmi也提到，目前許多快時尚品牌聲稱將逐步走向「綠色環保」，但他認為這更多是宣傳手段：「大量用過和未售出的快時尚商品已成為無法解決的問題，這些紡織廢棄物成為當代社會一大環境負擔。」

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