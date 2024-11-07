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大牙結婚4年認卵巢衰退 揭露婚姻1殘酷危機

大牙結婚4年認卵巢衰退 揭露婚姻1殘酷危機大牙（左）和老公舉辦明星羽球賽。（傳軒提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕「大牙」周宜霈去年6月指控陳建州性騷，被告刑事加重誹謗罪，去年底法官判定不起訴，事情告一段落，不過香港官司仍進行中，目前仍靜待調查，她昨和老公阿廖師主辦「憂敗盃」羽球賽，恰逢她老公生日，她和謝承均一起獻吻，場面超歡樂，至於夫妻倆結婚4年，她依舊對生子保持隨緣態度。

大牙結婚4年認卵巢衰退 揭露婚姻1殘酷危機大牙（右）在球場為老公阿廖師慶生。（傳軒提供）

40歲的她結婚4年，提到前幾年測AMH值（預測生育能力指標、卵巢功能）只有0.7，在正常範圍值介於2至5之間，檢測指數偏低，日前她再做檢測僅剩0.2，卵巢功能衰退，她感嘆身體狀況可能與壓力和生活作息有關，對於懷孕，她說：「隨緣，順其自然。」

大牙結婚4年認卵巢衰退 揭露婚姻1殘酷危機大牙（前排中）和老公阿廖師主辦「憂敗盃」羽球賽已來到第六屆。（傳軒提供）

此外，她去年因官司問題，一度工作停擺陷入憂鬱，來到老公投資百萬新成立的羽球館，她說今年心情好多了，因為「有很多好事發生」，除了飾品副業業績穩定成長，還開了Podcast節目，可以暢所欲言，直呼：「我老公開了新球館之後話更少，我太需要找出口！」才能盡情講話發洩。

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