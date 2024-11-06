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楊貴媚曝「隔日沒呼吸」人生無常！遺憾愛人沒說「我愛你」

楊貴媚主演《春行》。（今日影像藝術有限公司提供）楊貴媚主演《春行》。（今日影像藝術有限公司提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕喜翔、楊貴媚在電影《春行》刻畫老夫老妻的微妙日常，故事講述逝去家人的過程；楊貴媚說：「看到這個劇本讓我很捨不得的是，秀緞（角色名）原本和丈夫還正常生活，結果第二天就沒有了呼吸，這就是人生無常。」

《春行》由新銳導演王品文、彭紫惠執導，喜翔和楊貴媚看完劇本後，都馬上答應演出，喜翔表示：「我非常愛這個劇本！這劇本很敢拼，很難得會出現的題材。」

楊貴媚飾演妻子秀緞，曾說雖然丈夫欽福曾沒開口說「我愛你」，但一舉一動都是說不出口的愛，導演彭紫惠形容過去常遇到和欽福個性很像的長輩，「他們都是一群受戒嚴年代教育的台灣男性，其實他們生長的年代，是不被鼓勵表達情感跟展現內心的柔軟一面的。」並讚美喜翔完美詮釋角色。

喜翔（右）和楊貴媚飾演老夫老妻，某日妻子卻突然病逝。（今日影像藝術有限公司提供）喜翔（右）和楊貴媚飾演老夫老妻，某日妻子卻突然病逝。（今日影像藝術有限公司提供）

該片以超16毫米電影底片拍攝，在雙導演合作下，從思考到做法都打破框架，王品文說：「為了精準處理影像的每個細節，導演彭紫惠同時擔任藝術總監、剪輯與調光師，我則身兼製片，把每個畫面當作一張一張畫去雕琢。」

儘管拍攝過程有許多不確定性，王品文和彭紫惠卻樂在其中：「我們享受這樣的不確定性跟無法預測的東西，這才是創作令人著迷的部分。」《春行》將於11月22日全台上映。

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