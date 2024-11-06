晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

AKIRA《披荊斬棘4》創紀錄！大秀中文饒舌獲讚：太棒了

〔記者鍾志均／綜合報導〕「國民姐夫」AKIRA、MIYAVI代表日本參與《披荊斬棘的哥哥》第4季，作為日本人首次獲得優秀表演者專屬稱號「滾燙家族」，更各自奪下三項冠軍創下佳績。

AKIRA參與《披荊斬棘4》創佳績。（LDH愛夢悅提供）AKIRA參與《披荊斬棘4》創佳績。（LDH愛夢悅提供）

在第一場舞台中，兩人同隊演出《鬥牛》，成功詮釋「兩條生命平等，追求善良是人類的最後驕傲與勝利關鍵。」工作室內搭建大型鬥牛場布景，AKIRA完美的中文饒舌展現壯麗的視覺效果，引來觀眾大讚「太棒了」、「看到他的努力和責任感深受感動」。

接著在第二場舞台，AKIRA與隊長李克勤的代表曲《紅日》同台演唱，現場觀眾齊聲合唱，氣氛溫馨。最終投票中， AKIRA與MIYAVI成功成為節目史上首度進入「滾燙家族」的日籍藝人。

此外，AKIRA所屬隊伍獲得總冠軍，並以京劇挑戰《蘭亭序》贏得「2024 年度熱舞台表演獎」，AKIRA感謝大家，並說：「成為滾燙家族的一員讓我非常高興，感謝所有的觀眾和幕後工作人員。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中