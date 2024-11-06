AKIRA《披荊斬棘4》創紀錄！大秀中文饒舌獲讚：太棒了

〔記者鍾志均／綜合報導〕「國民姐夫」AKIRA、MIYAVI代表日本參與《披荊斬棘的哥哥》第4季，作為日本人首次獲得優秀表演者專屬稱號「滾燙家族」，更各自奪下三項冠軍創下佳績。

AKIRA參與《披荊斬棘4》創佳績。（LDH愛夢悅提供）

在第一場舞台中，兩人同隊演出《鬥牛》，成功詮釋「兩條生命平等，追求善良是人類的最後驕傲與勝利關鍵。」工作室內搭建大型鬥牛場布景，AKIRA完美的中文饒舌展現壯麗的視覺效果，引來觀眾大讚「太棒了」、「看到他的努力和責任感深受感動」。

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接著在第二場舞台，AKIRA與隊長李克勤的代表曲《紅日》同台演唱，現場觀眾齊聲合唱，氣氛溫馨。最終投票中， AKIRA與MIYAVI成功成為節目史上首度進入「滾燙家族」的日籍藝人。

此外，AKIRA所屬隊伍獲得總冠軍，並以京劇挑戰《蘭亭序》贏得「2024 年度熱舞台表演獎」，AKIRA感謝大家，並說：「成為滾燙家族的一員讓我非常高興，感謝所有的觀眾和幕後工作人員。」

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