莫子儀為8小時《如夢之夢》備戰體力 導演揭「表演工作坊」取名意義

舞台劇《如夢之夢》相隔2年回歸，（左起）李辰翔、張靜之、蕭艾、導演賴聲川、莫子儀、張本渝、樊光耀、崔台鎬現身暢談參與心得。（表演工作坊提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕由「表演工作坊」製作，賴聲川編劇執導的華人經典舞台劇《如夢之夢》相隔2年回歸，12月底將首次在臺北表演藝術中心大劇院登場，今（6）導演賴聲川、演員莫子儀、樊光耀、張本渝、張靜初等班底出席記者會暢談，莫子儀二度演出難掩悸動，「再演一定完全不一樣。」

莫子儀笑言要趕快為7個半小時的演出鍛鍊體力。（表演工作坊提供）

賴聲川表示《如夢之夢》全劇長達8小時，長時間的精力消耗讓莫子儀苦笑：「要開始好好地鍛鍊體力了。」他也提到劇中敘事橫跨臺北、巴黎、諾曼第、上海，時間跨度從1930年代至2000年，「這齣戲非常複雜，跨越很多不同的時空，包括自己的生命狀態，在詮釋角色上也會不一樣。就算我老了也只是增設角色的厚度，相信會越演越有味道。」

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賴聲川也揭露當初不希望為劇團設定具象的名字，因此取名「表演工作坊」希望劇團不被定義，未來的路開放、寬廣；今年適逢表演工作坊成立40週年、《如夢之夢》演出25週年，他有些不敢置信地說：「時至今日還在演，我是運氣很好的創作者，有生之年還有人繼續看我作品，我很幸運也很珍惜。」

樊光耀與張本渝表示，在觀賞或是演出這齣戲時「時間是不存在的」。樊光耀說：「總是會在某一刻真的忘掉那個時間感，隨著戲穿梭了許多不同的時空，當你這恍惚中進來準備謝幕的時候，我們的戲已經結束了，七個半鐘頭已經過去。」張本渝也說：「我只能跟大家說我的母親，她去年72歲在蓮花時坐了八個小時看完以後，我問她：『你看完會不會累？』她說不會，好好看。」

多次參與演出，但首次飾演五號病人A的李辰翔也打趣地說：「從學校徵選失敗，到跟賴老師毛遂自薦，實際參與演出，這次終於演到這個躺著賺的角色！」首次參與演出的張靜之、崔台鎬今天也到場與《如夢》的學長姐相見歡，張靜之表示《如夢》是戲劇中的經典，從去年得知參演到今日仍像做夢。從讀本到現在準備實際排練，每次的對於劇本的感覺都是不一樣的，對於生命、對於愛、對於夢想、對於時間，很多很多方面，都會有不同層次的感受。

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