有夠給力！齊豫到彰化這間學校辦「演唱會」

齊豫到彰化縣勵志中學開唱，帶來10多首動聽的歌曲。（記者顏宏駿攝）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕知名歌手齊豫今天到彰化縣勵志中學開唱，這場名為「愛 慈悲關懷音樂會」由法鼓山人文基金會鼎力協助，齊豫帶著自己的專屬樂隊和音響，用美麗嗓音詮釋人生的青春、懺悔、赦免與改過，透過十多支家喻戶曉的歌曲，傳遞音樂的正能量。

齊豫一開場帶來一連串的民歌組曲，《讓我們看雲去》讓在場的學生陶醉在年少的青春，接著《木棉道》詮釋成長的喜悅，再帶來一曲人人都能哼唱《恰似你的溫柔》，而她也沒忘記帶來招牌曲《橄欖樹》和《歡顏》。齊豫獨特的嗓音，近2小時的演唱會讓全場400多位師生聽得如痴如醉。

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齊豫到彰化縣勵志中學開唱，帶來10多首動聽的歌曲。（記者顏宏駿攝）

齊豫一開場就說，很怕大家不認識她，也不會唱她的歌，她說，自己48年前出道，就是唱著民歌，「你們阿嬤應該都會唱」，逗得全場學生哄堂大笑。

齊豫說，她這幾年透過宗教尋找自己，就像尋找「心中的橄欖樹」一樣，學佛就像回到最初的自己，她學著反省、懺悔，每一個人都會犯錯，這個錯誤就像人生的魔障，時時刻刻圈住妳，「犯錯並不可怕」，重要的是反省、改過，她認為宗教是一種力量，這幾年她才會用宗教音樂來跟自己的心交流，也跟社會交流。

齊豫到彰化縣勵志中學開唱，帶來10多首動聽的歌曲。（記者顏宏駿攝）

齊豫還說，能到勵志中學演唱是難得的因緣，她還記得校長林家如誠心的請託，那種眼神，讓她很難拒絕，她覺得，這個學校很不簡單，每個學生背後都有一段故事，她希望用最好的音樂來獻給大家。

矯正署長周輝煌特別南下出席這場演唱會，他說，這場音樂會鼓舞了學生，傳遞音樂的正能量，讓每一位學生都能感受到愛與希望的力量。

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