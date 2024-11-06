莫子儀不怕沒戲拍！表態護民主後再發聲：我以身為台灣演員為榮

舞台劇《如夢之夢》2024宣告記者會。（記者傅茗渝攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕曾獲金馬男配角獎的陳慕義昨大砲開酸本屆金馬沒找他頒獎，強調自己會提醒得獎者，「拿獎要自己承擔，以後在台灣可能不會有戲可以演。」曾獲金馬影帝的莫子儀早前也公開喊聲「我們的國家」護民主，今（6）他出席舞台劇《如夢之夢》2024宣告記者會，被問到公開表態是否造成戲約縮減？他笑言作品本來就不多，「還是會照自己的樣子。」

今年5月立法院擴權爭議引發上萬民眾上街抗議，莫子儀表示自己褪去演員身分也只是個國家的人民，公開呼籲民主要充分討論，喊話：「望你順遂，台灣。」贏得網友一片讚聲，身處演藝圈願意表態的藝人並不多，此舉是否影響到戲約及戲路？他說自己作品本來就不多，有人願意找他演戲，心裡一直很珍惜。

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莫子儀（中）表態護民主後不怕沒戲拍，照自己的樣子繼續生活。（記者傅茗渝攝）

莫子儀坦言不會顧忌公開表態的後果，「我覺得在台灣最珍貴的就是我們擁有的言論自由，以及我們擁有的民主，這個是在台灣最珍貴的事情。」特別是這樣的環境下，更能去聆聽包容不同意見及想法，「我是一個出生在台灣的演員，我是以這樣的身分為榮。」

不過莫子儀也理解作為演員有很多不同的選擇及考量，「那是每個演員自己的取捨，每個演員他想要走的道路，以及他想要選擇的方式，我覺得沒有其他人可以批評及左右，因為那就是屬於他自己的選擇。」

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