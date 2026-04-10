恭喜！《瘋神》香蕉宣布當爸 甜曬超音波照迎新生命

香蕉（右）與愛妻甜曬超音波照。（翻攝自臉書）

〔記者林欣穎／台北報導〕男星「香蕉」王俊傑2023年9月與圈外女友Timmy登記結婚，婚後經常在社群分享夫妻日常。今（10）日他開心宣布升格準爸爸，透露兩人即將迎來新生命，喜訊曝光後湧入不少粉絲祝福。

香蕉在社群發文寫下：「我們的小生命來報到了！」坦言這段時間一直努力學習如何當好老公與未來的爸爸，盡可能花更多時間陪伴太太，也笑說自己仍在「做中學」。雖然感到十分開心，但更多的是感動與心疼太太懷孕的辛苦，「懷上寶寶後，特別特別珍惜這份緣分，生命從零到有真的太神奇、太寶貴了。」

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他也表示，看到Timmy懷胎後的身體變化，更加心疼與珍惜對方，同時也因此更能體會媽媽當年生養自己的過程。香蕉透露，隨著寶寶報到，夫妻倆今年的生活將會出現很大的改變，未來自己會努力工作賺錢，扛起家庭責任。

此外，他笑說拿到「媽媽手冊」後反覆閱讀，也開始提前做功課，準備育嬰與照顧太太的相關事項，還向網友請益有沒有推薦的育兒或孕期好物。至於寶寶性別，他則俏皮賣關子：「會是辣蕉還是蕉皮呢？都好！先叫他『辣蕉皮』。」可愛發言讓粉絲們都相當期待。

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