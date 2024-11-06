晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

周渝民認了偶包重！看《與惡2》片花喊話：再度被傷害

台劇《我們與惡的距離2》前導發布會；周渝民（左起）、白潤音、劉子銓、薛仕凌。（記者陳奕全攝）台劇《我們與惡的距離2》前導發布會；周渝民（左起）、白潤音、劉子銓、薛仕凌。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕周渝民、薛仕凌、白潤音和劉子銓以及製作人林昱伶、編劇呂蒔媛、導演林君陽今出席《我們與惡的距離2》在文策院2024創意內容大會市場展（TCCF MARKET）前導發布會，周渝民戲裡飾演精神科醫師，因一場意外失去老婆與小孩，「有崩潰大哭、有失控打人，我對這個角色非常難忘！」並說現場雖然拍沈重劇情，但他每天收工換來踏實又淋漓盡致的感覺。

製作人江承恩（左起）、製作人林昱伶、導演林君陽、編劇呂蒔媛。（記者陳奕全攝）製作人江承恩（左起）、製作人林昱伶、導演林君陽、編劇呂蒔媛。（記者陳奕全攝）

編劇呂蒔媛在活動中提到現場拍攝時，整個團隊的「偶包都滿重的」，原來是因為「大家都不肯放過自己」，對表演的要求很高，讓她直呼：「這是編劇的福氣。」周渝民聽聞後回應說自己確實「偶包很重」，他深怕自己做不好，因此比任何人都清楚真正需要的表演狀況是什麼，他說戲殺青半年，本來以為忘記內容，「但剛看了片花，又再度傷害了我，帶來衝擊！」

周渝民。（記者陳奕全攝）周渝民。（記者陳奕全攝）

周渝民和白潤音、薛仕凌都有很重的對手戲，周渝民提到第一場戲是在法庭拍，事前就花很多時間和白潤音聊天，笑說：「我覺得我應該比較適合和小孩聊天，我跟他們講話彷彿也是個小孩一樣，沒什麼壓力。」2人在台上也不時交頭接耳說悄悄話，看得出交情不錯。

至於他和薛仕凌戲裡是從小就認識的老友，被問及怎麼培養默契，周渝民表示兩人生日只差一天，「冥冥之中有些東西在連結」，加上角色像是「成熟屁孩相處」，不需要講太多恭維的話，打趣稱他們相處像是「老夫老妻」。

而薛仕凌戲裡飾演傳統政二代，和新科金鐘戲后媽媽楊貴媚有理念上的衝突，他提到劇中故事背景設定在南部，讓他看了很有感，「因為我是南部小孩，很多場景不曉得劇組是不是刻意的，在聊天講話都滿容易觸動到我，感覺很深刻。」

劉子銓（左）、薛仕凌。（記者陳奕全攝）劉子銓（左）、薛仕凌。（記者陳奕全攝）

劉子銓則演出過失殺人犯，他說拍戲時的情緒需要在幾秒內從0衝到100，「拍完戲要多喝水、吃喉糖，因為要叫來叫去，演戲很過癮，拍完太累只想睡覺。」

今日發布會上曝光《與惡2》前導片花，故事以一場大型縱火案為開端，串起周渝民、薛仕凌、楊貴媚、謝欣穎、張軒睿、于子育、劉子銓、白潤音等人種種因果交錯、互相牽扯的情節。片花中，同時也打出本季直面的議題，包括「國家政策」、「隨機殺人」、「精神疾病」、「公共衛生」、「社會安全」、「國民法官」等等，強大的戲劇張力令人血脈賁張，預期將會帶給觀眾與第一季截然不同的感受，以及開創深度討論空間。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中