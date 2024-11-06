周渝民認了偶包重！看《與惡2》片花喊話：再度被傷害

台劇《我們與惡的距離2》前導發布會；周渝民（左起）、白潤音、劉子銓、薛仕凌。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕周渝民、薛仕凌、白潤音和劉子銓以及製作人林昱伶、編劇呂蒔媛、導演林君陽今出席《我們與惡的距離2》在文策院2024創意內容大會市場展（TCCF MARKET）前導發布會，周渝民戲裡飾演精神科醫師，因一場意外失去老婆與小孩，「有崩潰大哭、有失控打人，我對這個角色非常難忘！」並說現場雖然拍沈重劇情，但他每天收工換來踏實又淋漓盡致的感覺。

製作人江承恩（左起）、製作人林昱伶、導演林君陽、編劇呂蒔媛。（記者陳奕全攝）

編劇呂蒔媛在活動中提到現場拍攝時，整個團隊的「偶包都滿重的」，原來是因為「大家都不肯放過自己」，對表演的要求很高，讓她直呼：「這是編劇的福氣。」周渝民聽聞後回應說自己確實「偶包很重」，他深怕自己做不好，因此比任何人都清楚真正需要的表演狀況是什麼，他說戲殺青半年，本來以為忘記內容，「但剛看了片花，又再度傷害了我，帶來衝擊！」

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周渝民。（記者陳奕全攝）

周渝民和白潤音、薛仕凌都有很重的對手戲，周渝民提到第一場戲是在法庭拍，事前就花很多時間和白潤音聊天，笑說：「我覺得我應該比較適合和小孩聊天，我跟他們講話彷彿也是個小孩一樣，沒什麼壓力。」2人在台上也不時交頭接耳說悄悄話，看得出交情不錯。

至於他和薛仕凌戲裡是從小就認識的老友，被問及怎麼培養默契，周渝民表示兩人生日只差一天，「冥冥之中有些東西在連結」，加上角色像是「成熟屁孩相處」，不需要講太多恭維的話，打趣稱他們相處像是「老夫老妻」。

而薛仕凌戲裡飾演傳統政二代，和新科金鐘戲后媽媽楊貴媚有理念上的衝突，他提到劇中故事背景設定在南部，讓他看了很有感，「因為我是南部小孩，很多場景不曉得劇組是不是刻意的，在聊天講話都滿容易觸動到我，感覺很深刻。」

劉子銓（左）、薛仕凌。（記者陳奕全攝）

劉子銓則演出過失殺人犯，他說拍戲時的情緒需要在幾秒內從0衝到100，「拍完戲要多喝水、吃喉糖，因為要叫來叫去，演戲很過癮，拍完太累只想睡覺。」

今日發布會上曝光《與惡2》前導片花，故事以一場大型縱火案為開端，串起周渝民、薛仕凌、楊貴媚、謝欣穎、張軒睿、于子育、劉子銓、白潤音等人種種因果交錯、互相牽扯的情節。片花中，同時也打出本季直面的議題，包括「國家政策」、「隨機殺人」、「精神疾病」、「公共衛生」、「社會安全」、「國民法官」等等，強大的戲劇張力令人血脈賁張，預期將會帶給觀眾與第一季截然不同的感受，以及開創深度討論空間。

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