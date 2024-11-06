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李易基隆被抓包帶「小三」吃早餐！六月曝婚變內幕

李易（左）和六月受訪時互相吐槽，感情依舊。（傳軒媒體提供）李易（左）和六月受訪時互相吐槽，感情依舊。（傳軒媒體提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕六月與李易近年婚變頻傳，他們近日身體力行破除謠言，除了日前去峇里島二度蜜月，今參加大牙夫妻主辦的「憂敗盃」羽球賽，還現場放閃親親，看來感情依舊。六月提到她最近迷上健身，身材變好，有次李易帶她去基隆吃早餐，老闆娘一度以為李易帶小三出門，不敢正眼看六月，後來發現那是六月才鬆一口氣，還讓他們免單。

她提到夫妻倆吃早餐的習慣大不相同，李易愛到處找美食，六月則喜歡喝咖啡、吃吐司，後來有人提醒才驚覺應該要改變彼此的生活習慣，找到交點，因此每週會有2天夫妻倆的早餐約會。

李易（左）和六月在球場旁放閃接吻，身體力行破除婚變謠言。（傳軒媒體提供）李易（左）和六月在球場旁放閃接吻，身體力行破除婚變謠言。（傳軒媒體提供）

至於前陣子到峇里島的二度蜜月，他們刻意沒帶小孩，結果在Villa中相望倆無語，只能靠酒精解愁，互喊「乾杯」，李易笑說：「每天都很醉。」六月也坦言那幾天很想小孩，她一度「幻聽」覺得有小孩叫媽媽的聲音。

至於夫妻感情是否有因此回溫？兩人沉默互看，一度說不出話，李易才笑說：「中間過程有忘記我們有小孩，回到談戀愛的感覺，因為太久沒這樣了，都是陪小孩的行程。」

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