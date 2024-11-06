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娛樂 電影

（影）劉德華驚爆開會像被圍毆！劍拔弩張力抗眾官員

劉德華在《焚城》變身環保專家，努力阻止輻射危機。（華映提供）劉德華在《焚城》變身環保專家，努力阻止輻射危機。（華映提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕影帝「華仔」劉德華在監製並主演的香港災難片《焚城》中扮演曾權傾一時的重要官員，一手掌握香港經濟動向，聲勢如日中天，但一場意外讓他離開官場，再見到往日同事時，已變身為環保專家，以往的同僚們更對他展露出敵意，影帝鄭則仕笑說：「在每次演出的現場，很像我們所有人都在圍毆劉德華。」

華仔才剛結束在台話題滿滿、三天四場的演唱會，證明自己的超級魅力與超強體力，最後一場演出時，不忘特別為即將上映的新作《焚城》喊話宣傳，邀請台下粉絲看完演唱會如果覺得意猶未盡，可以再去電影院看他主演的作品。而電影上週在香港上映短短3天就大賣千萬港幣（約4102萬台幣），緊湊的劇情和出色的特效場面，讓電影的口碑及票房都爆衝。

《焚城》曝光官場版海報。（華映提供）《焚城》曝光官場版海報。（華映提供）

電影最新曝光的高官版海報可見華仔和莫文蔚嚴肅相對，展現電影中的高官們在危急關頭作出關鍵決策的緊張氣氛。華仔為了展現片中一人力抗群雄的專業感，早就開始勤記電影中各種環保專家會使用的專有名詞，在讀本時可以見到他在劇本上演了滿滿的筆記，遇到不懂的名詞就會自己手寫註記，他說：「不只是要記住這些名詞，還要一邊說一邊演戲，要有演戲的節奏感。」

除了幕前陣容集結不同年代的出色演員，該片更不惜成本，打造了3公頃的回收場，更花費半年的時間蓋出一個全片關鍵的蓄水池場景，讓華仔都忍不住讚嘆場景高度逼真，「真的很難得可以拍到一部質量那麼高的作品，每個場景都有不同之處，但很有真實感。」《焚城》將於11月8日在台上映。

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