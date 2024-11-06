徐若瑄傳罹癌！《原子2》成員鬆口曝她錄影狀況

《原子少年2》雙帥HAKU、俊希擔任焦糖楓一日店長人氣超旺。（焦糖楓提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕女星徐若瑄今（6）日傳出年初健檢發現罹患甲狀腺癌零期，所幸發現早，目前病情已獲控制。而她過去曾擔任過選秀節目《原子少年2》導師，其中節目成員俊希、HAKU今擔任串燒品牌焦糖楓一日店長活動，被問及此事也做出回應。

俊希、HAKU提到徐若瑄有來錄節目的最後一集、並擔任導師，今聽聞她罹患零期甲狀腺癌的消息，兩人都震驚表示並不知情，先前錄影時曾見過徐若瑄看不出異樣，希望她好好休息，早日康復。也說徐若瑄之前曾給他們建議，要他們不要急著表現，要一步一步累積經驗。

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《原子少年2》雙帥HAKU（右）、俊希擁有大批鐵粉。（焦糖楓提供）

《原子少年2》目前已錄製完成，對於最終成績兩人保持神秘，說是待節目播出就能揭曉。而大家關心的唱片合約則尚未確定，一切待公司安排。至於當天最後一次錄影是否有哭？俊希表示想到先前種種回憶確實有被情緒影響。

今天現場聚集近百位粉絲力挺，而日前成員花花在直播上抽菸引起議論，HAKU表示：「還沒跟他聯繫，想讓他靜一靜沉澱一下。」並表示公司有耳提面命大家，要愛惜自己的羽毛。

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