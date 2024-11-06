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金馬男星嫖台劇女神高宇蓁暈船15年！親密床戰超惹火

段鈞豪（左）和高宇蓁在《鳳姐》上演禁斷之戀，有多場親密床戲。（后花園影像製作提供）段鈞豪（左）和高宇蓁在《鳳姐》上演禁斷之戀，有多場親密床戲。（后花園影像製作提供）

〔記者許世穎／台北報導〕台劇女神高宇蓁在台片《鳳姐》詮釋茶室工作者，突破自我全裸上陣，曾兩度入圍金馬獎最佳男配角的段鈞豪，則化身黑白通吃游刃有餘的老鳥警察，既是警察也是嫖客，初見美豔聰慧的她瞬間成「戀愛腦」，情牽15年不離不棄，譜出一段警察與茶室小姐的禁斷之戀。

兩人在片中上演多場惹火的親密床戲，段鈞豪回憶表示：「事前走位、排練花了很多時間溝通，成果值得期待！」提到初次跟高宇蓁合作，他直呼：「從第一次見面到讀本、然後拍攝，宇蓁給我的感覺一直是一位很勇敢、很堅強、很溫暖、很會照顧身邊同事朋友的女孩。」

但段鈞豪也表示，因為高宇蓁的勇敢堅強，反而更讓人感到憐惜，「想到如果她在生活中遇上困難，是不是也需要有人保護她？所以她演出鳳姐這個角色，更能打動我們所有人。」

高宇蓁為了在《鳳姐》穿上和服的優雅身段，特別跟肢體老師學習儀態。（后花園影像製作提供）高宇蓁為了在《鳳姐》穿上和服的優雅身段，特別跟肢體老師學習儀態。（后花園影像製作提供）

片中高宇蓁造型多變，有鄉下女孩的純真樸素，進入茶室的妖嬈風情，在日本場景更展現華麗的東洋和服，造型極其用心，她表示：「每一套都代表角色不同的生命階段與個性。我特別喜歡和服，穿上和服要展現女性的優雅姿態，因此我專門請了一位和服老師來指導我如何鞠躬敬禮。」

她坦言自己平時作風大剌剌，要呈現細緻女性姿態是一大挑戰，「穿和服必須保持小碎步行走，但我不自覺仍然按照平常方式走路，結果被大家笑，老師告訴我這樣不夠優雅，訓練我如何優雅地走。」她另有許多性感裸露，甚至背部全裸上陣的戲，為此在開拍前4個月，投入動作表演課、舞蹈課、飲食控制及身材管理。《鳳姐》將於12月6日在台上映。

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