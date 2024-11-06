與金針菇捲邪教爭議！YTR林瑄發聲喊冤：只是個人信仰

金針菇（左）與林瑄近來捲入「邪教爭議」。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber金針菇來台發展多年，憑藉清新甜美的外貌，以及直率活潑的性格深受粉絲喜愛，不過近來她與同樣是YTR的好友林瑄遭疑加入「邪教組織」，相關話題鬧得沸沸揚揚，對此，兩人昨（5）接連在IG發文澄清。

林瑄在IG發文道歉，對於自己並未在第一時間回應致歉，表示透過接觸機構命理學、冥想，找到自我身心靈的平衡，並進一步學習命理學相關知識，專注自我正向成長，強調「這些僅是我的個人修習，並非有任何行騙或加入所謂『邪教』」。

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接著，林瑄做出3點澄清，首先表示自己不隸屬任何特定的宗教團體，至於過去參與的活動則為「公益性質」，並無任何詐騙或宗教介入；針對網路上的斂財指控，她聲明自己的收入來源，皆為2016年進入演藝圈後的合法工作酬勞和創業所得；至於隱藏影片的原因，她也解釋「因為這原是我的個人分享，現在多出延伸的討論，浪費社會資源」。

另外，金針菇也透過IG限時動態回應此事，「感謝大家近期關心，又看到大家討論留言及新聞內容，想說看到一些菇粉們擔心。這邊統一回覆，我沒有參與相關的課程或組織喔，最近只有上托福英文課，謝謝大家」。

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