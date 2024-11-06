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娛樂 最新消息

曾馨瑩50大壽！半百之喜「不見郭台銘」林心如歡慶洩交情

〔記者邱奕欽／台北報導〕鴻海集團創辦人郭台銘的夫人曾馨瑩，結婚16年來育有2女1子，她經常在社群分享生活點滴，本月11日更將喜迎50歲大壽。好友林心如、enya Fashion Queen創辦人黃珏萍提前為曾馨瑩慶生，3人的好交情溢於言表。

曾馨瑩（中）提前慶祝50歲生日，好友林心如（右）、黃珏萍齊聚歡慶。（翻攝自IG）曾馨瑩（中）提前慶祝50歲生日，好友林心如（右）、黃珏萍齊聚歡慶。（翻攝自IG）

曾馨瑩11日將迎來50歲大喜之日，好友黃珏萍、林心如更一同齊聚川菜餐廳「川雅」提前為她慶生，黃珏萍更開心於IG曬出大合照表示：「祝福天蠍美人馨瑩生日快樂，幸福滿滿！恭喜超級美人心如，金鐘最大贏家！蛋糕和壽桃超搶鏡。」可見桌上擺有蛋糕和超大壽桃，相當搶眼。

黃珏萍（左起）、曾馨瑩、林心如3人交情深厚。（翻攝自IG）黃珏萍（左起）、曾馨瑩、林心如3人交情深厚。（翻攝自IG）

事實上，曾馨瑩與小女兒QQ在同天生日，母女倆往年的生日趴也相當夢幻，郭台銘更會送上大禮祝賀。此外，曾馨瑩自2016年起的每年生日都會發起「1111慈善計畫」，去年她與早產兒基金攜手在母親節前夕，一同到桃園聖保祿醫院探訪安胎媽媽們，她也因此有感而發道：「媽媽最偉大！」

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