疑染邪教後首發聲！家寧再PO新片 網評有如改頭換面

家寧4日晚間上傳新片，並透露為何要開設該頻道的原因，以及「秘月期POPOO」這個名稱的由來。（圖翻攝自YT「秘月期POPOO」）

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕百萬YouTuber「眾量級CROWD」的Andy、家寧日前宣布分手後，家寧開設新頻道「秘月期POPOO」，但上月25日上傳首支影片中，家寧的談吐舉止讓網友覺得詭異。不少人聯想到家寧曾參加心靈課程，擔憂她可能染上邪教，引發熱議。如今家寧上傳第二支片開箱自己工作室，並透露為何要開設該頻道，以及「秘月期POPOO」名稱由來，網友多認為，家寧表現較上次自然許多，彷彿變了一個人。

家寧4日晚間上傳新頻道「秘月期POPOO」的第2支影片，除了開箱自己的工作室，她也透過助手提問的方式向粉絲重新介紹自己。在問答過程中，家寧分享了自己開設該頻道的原因，就是她想「用娛樂的方式去體驗各種職人的生活」。她也解釋，頻道名稱中的「秘」，代表的是一種「秘境感」，希望觀眾在看影片時能感受到一個專屬的時空；「月期」則是象徵這段旅程中的短暫快樂。

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至於「POPOO」，先前曾被網友懷疑是某種邪教代號，但家寧表示，這個詞的靈感來自拉丁文的「Potentia」，意指力量與潛能，但她只取該字彙的前兩個字母「PO」，是因為唸起來比較有趣且有節奏感。針對頻道首支影片引發爭議，家寧表示她有事先寫台詞，自己照稿唸出來，搭配手部動作想要活潑一點，沒想到呈現出來這麼不自然，在這支影片中，家寧也試著拿第一支片的稿子再念一次台詞，結果自己越念越尷尬，還忍不住笑出來。不過對於邪教這個話題，家寧倒是沒有多提。

網友紛紛在家寧的新片下方留言，「這集看起來正常多了」、「人很正常啊，第一集的操作反而創造高流量，真的鬼才」、「多了小助手互動，氣氛變正常自然許多」、「原本很擔心家寧的狀況，看到這支影片就放心了」、「熟悉的家寧回來了」、「好好笑，原本只是想嘗試新的東西搞出這齣烏龍」、「看完這一集發現家寧還是像以前一樣開朗活潑」、「後面一邊解釋台詞一邊笑，有夠可愛」。

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