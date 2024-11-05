晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 亞洲

20歲台灣鮮肉超狂！中國選手苦求「別搞我」 舞技連大聲都說讚

翟浚安（凱渥集團種子音樂提供）翟浚安（凱渥集團種子音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕20歲的翟浚安（宅）參加愛奇藝國際站選秀節目《星光閃耀的少年》，在上週六播出的初舞台大放異彩，吸引眾多觀眾和導師的關注，除了獲得導師評比全星等級，也成為練習生中內部的該集票選人氣第三名。

初舞台表演，翟浚安與其他四位舞齡深厚的隊友組成「復仇者聯盟」，以韓團GOT7的〈Hard Carry〉作為曲目，這支隊伍的總舞齡達51年，動作整齊有力，表演氣勢十足。

翟浚安（凱渥集團種子音樂提供）翟浚安（凱渥集團種子音樂提供）

翟浚安以其精準的表情與動作變化，展現出自信的舞台風範，導師大聲一邊欣賞演出一邊激動地用中文連講三次「很好！很好！很好！」，並大讚「翟浚安非常厲害」，李昇基也稱讚宅表情太好了。

在全星區的挑戰賽中，因全星區席位先前已坐滿，之後表演的練習生若獲得全星等級，需選擇一位全星區成員PK，贏者可奪位、輸者則降至二星區。翟浚安的舞台實力備受矚目，區內練習生紛紛回避視線害怕被選到，中國選手段星星也看著他笑說：「你別搞我喔，我經不起第二次啊！」最終，他選擇PK來自韓國的練習生李埈赫，最後挑戰成功，奪下全星等級席位。

　

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中