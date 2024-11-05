20歲台灣鮮肉超狂！中國選手苦求「別搞我」 舞技連大聲都說讚

翟浚安（凱渥集團種子音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕20歲的翟浚安（宅）參加愛奇藝國際站選秀節目《星光閃耀的少年》，在上週六播出的初舞台大放異彩，吸引眾多觀眾和導師的關注，除了獲得導師評比全星等級，也成為練習生中內部的該集票選人氣第三名。

初舞台表演，翟浚安與其他四位舞齡深厚的隊友組成「復仇者聯盟」，以韓團GOT7的〈Hard Carry〉作為曲目，這支隊伍的總舞齡達51年，動作整齊有力，表演氣勢十足。

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翟浚安（凱渥集團種子音樂提供）

翟浚安以其精準的表情與動作變化，展現出自信的舞台風範，導師大聲一邊欣賞演出一邊激動地用中文連講三次「很好！很好！很好！」，並大讚「翟浚安非常厲害」，李昇基也稱讚宅表情太好了。

在全星區的挑戰賽中，因全星區席位先前已坐滿，之後表演的練習生若獲得全星等級，需選擇一位全星區成員PK，贏者可奪位、輸者則降至二星區。翟浚安的舞台實力備受矚目，區內練習生紛紛回避視線害怕被選到，中國選手段星星也看著他笑說：「你別搞我喔，我經不起第二次啊！」最終，他選擇PK來自韓國的練習生李埈赫，最後挑戰成功，奪下全星等級席位。

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