女團偶像轉行拍AV 白岩冬萌坦言：向弟弟推薦作品

日本新人AV女優白岩冬萌原本是偶像女團成員。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕原本是偶像女團成員的日本新人AV女優白岩冬萌，因憧憬偶像美谷朱音（美谷朱里），拋下偶像身分，改行當起AV女優，還自曝曾經向弟弟推薦過自己拍的AV。

白岩冬萌在今年10月15日正式從AV界出道，成為最強空降女優。近日她接受日媒專訪時，表示自己在當偶像的時候就看AV，不過當時只當作電視劇看，但當時她心中就對男優、女優在公共場合作色色的事情感到相當佩服，因為表現很真實，跟電視劇裡「玩假的」性行為完全不同。

白岩冬萌的偶像是美谷朱音。（翻攝自IG）

面對AV界各式各樣風情不同的女優們，白岩冬萌覺得自己的魅力就是勇於在人前裸露身體。她認為在人們面前展示自己姣好的身體是件幸福的事情，目前把偶像美谷朱音當作奮鬥目標。

白岩冬萌去年曾經來台參加TRE台北國際成人展。（翻攝自IG）

白岩冬萌去年8月曾到台灣參加TRE台北國際成人展，當時她覺得自己也想體驗AV世界，故毅然決然投入AV界。10月出道之後白岩冬萌當偶像時期的粉絲依然不斷鼓勵她，還有粉絲送她值得推薦的AV作品，不過，白岩冬萌誠實說：「都被營運團隊沒收了」。

目前白岩冬萌的家人們都還以為她在酒吧工作，只有弟弟知道實情，白岩冬萌還向弟弟推薦自己拍的作品，弟弟覺得有點難為情，表示雖然不會跟朋友推薦、宣傳，但會替姊姊加油。

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