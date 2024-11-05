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黃偉晉遭控涉「散布猥褻物品罪」 公司發聲明說真相

黃偉晉（資料照）黃偉晉（資料照）

〔記者陳慧玲／台北報導〕不少藝人喜歡在萬聖節時變裝，但黃偉晉衰事上身，他近日挑戰熱門動漫《我的英雄學院》角色「荼毘」，出門時在路上巧遇男性友人變裝，對方還裝上假胸部，事後他將對方險「露點」的影片po在社群，卻遭媒體指控涉及「散布猥褻物品罪」，經紀公司今（5日）特別發聲明澄清。

前陣子才加入大咖如雲的新經紀公司，黃偉晉曾說經紀人陳鎮川不會限制他，但他自己常被網友誤會，提醒自己要謹言慎行。不過這次變裝事件，友人是男性，胸部也是假的，卻被誤會他散布「露點」影片，直呼冤枉。

黃偉晉經紀公司發出澄清聲明。（翻攝自臉書）黃偉晉經紀公司發出澄清聲明。（翻攝自臉書）

源活娛樂發出聲明，旗下藝人黃偉晉近日於其個人社群限動分享萬聖節裝扮影片，被週刊指控「變裝玩上火，萬聖節玩瘋頭，黃偉晉po乳暈走光涉猥褻」報導一事，特別澄清聲明。

聲明提到，日前黃偉晉為響應萬聖節創意裝扮、自由不羈的歡快氣氛，而於其個人IG分享影片，影片主角為男性友人，變裝薄紗愛神，惟在雙方互動過程中發覺男性友人使用的胸部道具狀況有異，而主動伸手為其遮蔽，且為化解尷尬轉以調侃方式繼續互動，強調並無任何猥褻或使大眾有任何不適之意，也從未想過一個詼諧的影片會遭指摘涉刑法之散布猥褻物品罪。

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