直播主被贊「暗黑張員瑛」 金主爆：狂撒近4千萬元慘遭封鎖

直播主果汁世妍有「暗黑張員瑛」之稱。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國直播主「果汁世妍」外貌神似女星張員瑛，成功擁有破百萬粉絲，同時贏得「暗黑張員瑛」稱號。日前她現身Netflix綜藝《激讚網紅》成功圈粉無數，怎料卻有網友爆料，在果汁世妍身上砸了16億韓圜（約新台幣3700萬元），最後卻被封鎖。

果汁世妍把直播間瘋狂打賞的粉絲封鎖，原因是對方打賞變少。（翻攝自IG）

果汁世妍長相清純中不失艷麗，加上窈窕魔鬼身材，因此相當受網友歡迎。先前她也傳出與HYBE娛樂創辦人房時爀同遊美國被拍，之後「暗黑張員瑛」名號大紅。

請繼續往下閱讀...

果汁世妍充滿爭議。（翻攝自IG）

身為直播主的果汁世妍近日被爆料，有金主表示從2022到2024年期間，在她身上豪撒16億韓圜，瘋狂打賞，堪稱火山孝子。沒想到自己僅是打賞變少，竟被果汁世妍封鎖，氣噗噗的網友抱怨：「妳被抓到有男朋友的時候、爆出菲律賓援交消息的時候，一直都是我陪在妳身邊欸」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法