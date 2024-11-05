放下絢爛 旅法藝術家黃嘉祥轉身驚艷巴黎

旅法台灣藝術家黃嘉祥。（黃嘉祥提供）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾經是台灣名冠一時的時尚設計師「Jasper」黃嘉祥，近年沉寂、無消無息，原來他想放下一切絢爛，將自己清空之後重新盛裝藝術靈感，飛往法國巴黎追尋藝術夢。 如今他也成為驚艷巴黎的旅法台灣藝術家。

近日黃嘉祥受巴黎蒙帕納斯鉑爾曼飯店邀請，於巴黎市中心與Art Basel Paris & Asia Nov同步展開個展《感知的邊界》，以可觸摸的觀展方式，刺激感官邊界。

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巴黎蒙帕納斯鉑爾曼飯店總經理Jaime Faus（右）與黃嘉祥。（黃嘉祥提供）

黃嘉祥過去為時尚及演藝圈寵兒，曾與蔣友柏、周杰倫等人合作，作品多次獲得Ferragamo年輕設計師入選，永久收藏於佛羅倫斯皇宮。

黃嘉祥過去為台灣時尚圈及演藝界寵兒。（黃嘉祥提供）

2019年黃嘉祥移居巴黎，更進一步接近純藝術，重新開始的他展開東、西方藝術融合，輔以自身對織品敏銳度，以絲綢為畫布，搭配暈染、刻印展現出獨特風格。黃嘉祥也表示，他從小就很喜歡郎世寧繪畫風格，這次混入西方繪畫技法佐以東方顏料進行創作，展現出華麗與空靈寂靜並存的特殊性。

黃嘉祥《感知的邊界》個展將於即日至2025年1月7日於法國巴黎蒙帕納斯鉑爾曼飯店展出，開展期間Art Basel與Asia Nov兩大藝術盛會也會接續登場。

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