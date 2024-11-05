《全家逃走中》刷新Apple TV+ 最高觀看紀錄！確定續攤前往歐洲過耶誕

由好萊塢巨星馬克華伯格（右）主演並擔任製作的動作喜劇電影《全家逃走中》，確定拍攝續集。（Apple TV+ 提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由好萊塢巨星馬克華伯格主演並擔任製作的動作喜劇電影《全家逃走中》，完美結合動作與喜劇元素，自去年底在Apple TV+ 上線後，創下最高觀看紀錄，廣獲全球觀眾好評，Apple Original Films已宣布將熱烈展開續集。

《全家逃走中》續集將再度集合馬克華柏格飾演的「丹摩根」、《不可能的任務》系列「湯女郎」蜜雪兒摩納漢、《在黑暗中說的鬼故事》柔伊瑪格麗特科萊蒂以及《離婚再一起》范克羅斯比，摩根一家人將在續集前往歐洲展開美好聖誕假期。

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該片繼續由《捍衛戰士：獨行俠》「天舞」製作團隊打造，《頭號外交官》導演西蒙賽倫瓊斯將重執導筒、首集編劇大衛柯格謝爾也回歸執筆續集劇本，為觀眾帶來更多驚喜。導演西蒙賽倫瓊斯也表示：「很高興能再次回歸，與摩根一家同行前往歐洲尋找完美的動作冒險耶誕假期。」

馬克華伯格對此表示：「能夠與出色的演員們再度合作，重新詮釋丹摩根這個角色，並與賽門和大衛再度攜手，我感到興奮無比。」並說製作《全家逃走中》並能迅速在全球引起廣大觀眾迴響，讓他感到相當欣慰，「我們迫不及待與 Apple和天舞的夥伴們再次合作，為摩根家族即將在歐洲展開的失控假期，寫下新的篇章。」首集《全家逃走中》已於Apple TV+ 上架中。

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