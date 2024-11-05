晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《全家逃走中》刷新Apple TV+ 最高觀看紀錄！確定續攤前往歐洲過耶誕

由好萊塢巨星馬克華伯格（右）主演並擔任製作的動作喜劇電影《全家逃走中》，確定拍攝續集。（Apple TV+ 提供）由好萊塢巨星馬克華伯格（右）主演並擔任製作的動作喜劇電影《全家逃走中》，確定拍攝續集。（Apple TV+ 提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由好萊塢巨星馬克華伯格主演並擔任製作的動作喜劇電影《全家逃走中》，完美結合動作與喜劇元素，自去年底在Apple TV+ 上線後，創下最高觀看紀錄，廣獲全球觀眾好評，Apple Original Films已宣布將熱烈展開續集。

《全家逃走中》續集將再度集合馬克華柏格飾演的「丹摩根」、《不可能的任務》系列「湯女郎」蜜雪兒摩納漢、《在黑暗中說的鬼故事》柔伊瑪格麗特科萊蒂以及《離婚再一起》范克羅斯比，摩根一家人將在續集前往歐洲展開美好聖誕假期。

該片繼續由《捍衛戰士：獨行俠》「天舞」製作團隊打造，《頭號外交官》導演西蒙賽倫瓊斯將重執導筒、首集編劇大衛柯格謝爾也回歸執筆續集劇本，為觀眾帶來更多驚喜。導演西蒙賽倫瓊斯也表示：「很高興能再次回歸，與摩根一家同行前往歐洲尋找完美的動作冒險耶誕假期。」

馬克華伯格對此表示：「能夠與出色的演員們再度合作，重新詮釋丹摩根這個角色，並與賽門和大衛再度攜手，我感到興奮無比。」並說製作《全家逃走中》並能迅速在全球引起廣大觀眾迴響，讓他感到相當欣慰，「我們迫不及待與 Apple和天舞的夥伴們再次合作，為摩根家族即將在歐洲展開的失控假期，寫下新的篇章。」首集《全家逃走中》已於Apple TV+ 上架中。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中