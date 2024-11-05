金針菇遭疑入邪教！影片點閱數慘淡 網：是不是不紅了？

百萬YouTuber金針菇遭質疑加入邪教，掀起討論。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓籍YTR「金針菇」來台發展多年，個性可愛活潑的她累積極高人氣。不過近日卻遭疑加入用心靈課程包裝的邪教組織，引發爭議、話題不斷。有網友在社群以「金針菇是不是不紅了」為題發文，只見她影片點閱數日漸下滑，引來不少人點出原因。

近期有網友發文發問「金針菇是不是不紅了？」，他觀察到金針菇影片的觀看數已不如以往，題材也偏無趣，加上最近和「邪教」沾上邊，疑似與好友林瑄加入神秘組織「鳳凰之母國際團隊」，詭異話題掀起討論，但她卻沒有出面解釋的意願，敗了不少好感度。

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網友發文詢問金針菇是不是不紅了。（翻攝自Dcard）

對此，網友紛紛留言點出原因：「外國人光環體驗卡到期了」、「影片很無聊，聯名產品很難吃，和邪教扯上邊，現在連形象都要不保了」、「把粉絲當盤子之後就不看她片了」。

金針菇近期影片的觀看數皆不如以往。（翻攝自Dcard）

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