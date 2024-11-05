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美國大選名人選邊站 「籃球大帝」喬丹挺川普？本人發聲

美國大選名人選邊站 「籃球大帝」喬丹挺川普？本人發聲「籃球大帝」喬丹出面駁斥自己並未支持任何總統候選人。（美聯社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕美國總統大選今（5）舉行投票，本次總統竟員競爭激烈，川普與賀錦麗各自有名人出來贊聲，先前歌手泰勒絲（Taylor Swift）、碧昂絲（Beyoncé）先後表態支持賀錦麗，如今外界瘋傳曾在美國叱吒職業籃壇的「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）力挺川普，對此，喬丹親自出面說明。

NBA傳奇球星喬丹發言人表示：雖然謠言甚囂塵上，但本屆總統大選喬丹並未替任何候選人背書。

謠言傳出「籃球大帝」喬丹力挺共和黨總統候選人川普。（路透）謠言傳出「籃球大帝」喬丹力挺共和黨總統候選人川普。（路透）

今年選情異常激烈，體壇也紛紛選邊站隊，共和黨的川普有NFL美足球星波薩（Nick Bosa）、前明星四分衛法佛爾（Brett Favre）等人力挺；民主黨的賀錦麗則獲NBA球星詹姆士（LeBron James）和「三分球之神」柯瑞（Steph Curry）背書。

喬丹早在1990年就曾經拒絕力挺家鄉北卡羅萊納州的民主黨參議員甘特，還開玩笑說拒絕相挺的原因是「共和黨也買球鞋」。

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