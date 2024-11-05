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遭F級超胸辣模狠甩！ 尼克星心碎回應：不想和對方當朋友

尼克星（左）、妙智（右）。（翻攝自IG）尼克星（左）、妙智（右）。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅YouTuber「尼克星」日前與F級超胸辣模「妙智」約會，約會尾聲還突獻上一吻，掀起8000人瞬間暴動。對於兩人戀情進展，妙智則突然宣布與尼克星結束關係，尼克星也為此直播回應了。

尼克星日前在信義區單膝跪地告白妙智，希望對方能成為他的女朋友，讓妙智深受感動，「謝謝阿星的儀式感，我蠻感動的耶，因為你（平時）不告白」，期間她還主動牽手、靠肩。孰料妙智隔天突然拋出震撼彈，認為尼克星對這段關係的態度不夠認真，因此決定在感情更進一步前先喊停，「趁我愛上你之前，我想要踩個煞車。」

尼克星日前在眾目睽睽之下跪向妙智告白。（翻攝自尼克星YouTube）尼克星日前在眾目睽睽之下跪向妙智告白。（翻攝自尼克星YouTube）

尼克星則在直播中回應妙智，如果不認真就不會投入那麼多心力在妙智身上，「我不會連續跟她約會那麼多次、不會為了她做一些平常不會做的事。」語氣難掩失落，表示目前不想和對方當朋友，但未來一切都還是未知數。

尼克星在直播中與妙智通話。（翻攝自尼克星YouTube）尼克星在直播中與妙智通話。（翻攝自尼克星YouTube）

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