陳慕義開酸金馬獎不找 奪金1年終於有戲拍

〔記者蕭方綺／新北報導〕陳慕義去年拿下金馬男配角獎，發揮大砲性格，導致1整年沒戲接，今出席民視新八點檔《好運來》開鏡記者會，算是他拿獎後首個戲劇工作，戲裡他飾演蘇晏霈的爺爺，問他是否覺得是奪獎魔咒？他搖頭說：「我個人就是魔咒。」除了酸吳慷仁得男主角後不在台灣演戲，還嗆聲金馬獎不找他或是吳慷仁參與是因為政治因素，但其實金馬歷來傳統只有找影帝、影后來頒獎，並沒有男女配角。

高群（右起）、陳慕義、龍天翔和楊慶煌今出席《好運來》活動。（民視提供）

去年金馬影帝吳慷仁昨已稱因工作關係無法出席典禮，但陳慕義今年沒有受邀擔任頒獎人，他說：「不請我去比較怪啦，往年不是都找歷屆得獎者頒獎？」並稱自己已經把計劃表空下來。

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他還強調自己一定會慎重頒獎，語氣略酸地稱自己會提醒得獎者「拿獎要自己承擔，以後在台灣可能不會有戲可以演」，暗諷自己的處境。

陳慕義自嘲這一年以來，每回去電視台都是進新聞棚，而不是戲劇棚，因為他都被邀請上政論節目談政治狀況，「對我來講也有好處，我有一年的時間思考台灣影劇環境、政治環境有什麼問題。」

有人跟他說沒戲拍只是巧合，他直言：「我覺得不可能，軋戲才是巧合，我的戲本來就是接不完。」但他認為要把戲演好，一定要清楚自己是誰、要演什麼戲。

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