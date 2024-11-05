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啦啦隊正妹遭嫌「膝蓋噁心」！不忍回應了：那是努力的痕跡

啦啦隊成員紅髮安娜遭批膝蓋噁心。（翻攝自Threads）啦啦隊成員紅髮安娜遭批膝蓋噁心。（翻攝自Threads）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕紅髮安娜是富邦啦啦隊Fubon Angels成員，今（5）發文透露有網友評論她「膝蓋也太噁心了吧」，讓她震驚表示沒想過自己的膝蓋會被形容「噁心」。不過她也沒有感到生氣，提到自己從小是科班生都要在地板翻滾，膝蓋都是破皮、流血、結痂再破皮的循環，是努力來的痕跡。

紅髮安娜針對網友評論「膝蓋也太噁心了吧」吐露心聲，坦言知道自己本來就不是白嫩的皮膚，更不是漂亮的腳型，加上從小科班生，會在地上翻滾，膝蓋破皮、流血、結痂的循環，她早就習以為常。不過她也提到：「有時候我也會穿絲襪或抹一些美白的在腳上，但遇到生理期多穿一層都會覺得很束縛，我想說自然也是一種美，就索性的不穿絲襪上場。」

紅髮安娜遭網友批膝蓋噁心，不忍回應了。（翻攝自Threads）紅髮安娜遭網友批膝蓋噁心，不忍回應了。（翻攝自Threads）

面對網友的評論，紅髮安娜直言：「是的，它不漂亮，但那是我努力來的痕跡。不完美也是一種美，對吧！」貼文一出，立即吸引大批網友暖心留言「跳舞留下痕跡，那是『勳章』」、「視努力的痕跡！我覺得超美！」

由 @anna0205chen_ 發佈
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