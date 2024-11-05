言承旭當面打手槍！林依晨破尺度直球邀「想做嗎」

〔記者蕭方綺／台北報導〕言承旭、林依晨2012年曾為五月天演唱會串場電影擔任男女主角，相隔16年再度同台演出台劇《同棲散策》，透過性張力探討婚姻與愛情的本質，劇中林依晨大膽問言承旭「你有想做（愛）嗎」，言回她：「我蓄勢待發。」性愛戲讓人血脈噴張，戲裡言承旭還有打手槍的戲，突破過往偶像包袱，讓人眼睛為之一亮。

林依晨（左）和言承旭在《同棲散策》探討婚姻與愛情的本質。（時創影業提供）

為更好詮釋塑造角色形象，言承旭特意做了田野調查，在拍攝期間特別加強訓練：「希望藉由外型塑造更直觀地呈現角色人物性格。」並特別感激林依晨，「因為依晨的投入和鬆弛感，我們會彼此從對方的表演中找到信念感，完成很多突破。」林依晨也坦言：「在戲劇裡願意展示角色的脆弱，是最難、最珍貴，但又最美麗的。這次有被Jerry（言承旭）、製作團隊保護的感覺，讓人很有安全感，自然也能有最好的發揮。」

林依晨（左）和言承旭在《同棲散策》互相求愛。（時創影業提供）

言承旭在《同棲散策》終有一場自慰戲，突破過往偶像包袱。（時創影業提供）

林依晨對於能與言承旭一起再現台劇，開心直呼：「跟Jerry（言承旭）相處覺得他一直是個很真實、真摯的人，也感謝他願意全然信任我，讓我也願意把自己完整地交給他，在表演中一起共創火花！」言承旭也分享自己受林依晨的表演熱情影響很多，表示很期待看到作品成果：「這次不僅僅是觀眾第一次看到我們同台演出，也是我第一次看到，我也很期待！」

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