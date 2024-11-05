晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

言承旭當面打手槍！林依晨破尺度直球邀「想做嗎」

〔記者蕭方綺／台北報導〕言承旭、林依晨2012年曾為五月天演唱會串場電影擔任男女主角，相隔16年再度同台演出台劇《同棲散策》，透過性張力探討婚姻與愛情的本質，劇中林依晨大膽問言承旭「你有想做（愛）嗎」，言回她：「我蓄勢待發。」性愛戲讓人血脈噴張，戲裡言承旭還有打手槍的戲，突破過往偶像包袱，讓人眼睛為之一亮。

林依晨（左）和言承旭在《同棲散策》探討婚姻與愛情的本質。（時創影業提供）林依晨（左）和言承旭在《同棲散策》探討婚姻與愛情的本質。（時創影業提供）

為更好詮釋塑造角色形象，言承旭特意做了田野調查，在拍攝期間特別加強訓練：「希望藉由外型塑造更直觀地呈現角色人物性格。」並特別感激林依晨，「因為依晨的投入和鬆弛感，我們會彼此從對方的表演中找到信念感，完成很多突破。」林依晨也坦言：「在戲劇裡願意展示角色的脆弱，是最難、最珍貴，但又最美麗的。這次有被Jerry（言承旭）、製作團隊保護的感覺，讓人很有安全感，自然也能有最好的發揮。」

林依晨（左）和言承旭在《同棲散策》互相求愛。（時創影業提供）林依晨（左）和言承旭在《同棲散策》互相求愛。（時創影業提供）

言承旭在《同棲散策》終有一場自慰戲，突破過往偶像包袱。（時創影業提供）言承旭在《同棲散策》終有一場自慰戲，突破過往偶像包袱。（時創影業提供）

林依晨對於能與言承旭一起再現台劇，開心直呼：「跟Jerry（言承旭）相處覺得他一直是個很真實、真摯的人，也感謝他願意全然信任我，讓我也願意把自己完整地交給他，在表演中一起共創火花！」言承旭也分享自己受林依晨的表演熱情影響很多，表示很期待看到作品成果：「這次不僅僅是觀眾第一次看到我們同台演出，也是我第一次看到，我也很期待！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中