「辱華爆紅」英國鋼琴家將來台灣？ 網狂刷：歡迎

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕英國鋼琴家卡瓦納（Brendan Kavanagh）年初在倫敦車站彈奏公共鋼琴並進行直播的時候，意外遭到中國小粉紅亂入，並以「肖像權」為由，要求卡瓦納刪除影片，雙方起爭執後驚動警方，畫面在網路上瘋傳，引起全球關注。



卡瓦納曬出手拿「青天白日滿地紅」國旗的照片，甚至穿我國旗的T恤。（翻攝自臉書）

事件發生後，卡瓦納掌握「辱華密碼」，不僅高喊「支持台灣、支持香港」，還穿上印有雪山獅子旗的上衣，以行動聲援西藏，更貼出手拿「青天白日滿地紅」國旗的照片，表示「有機會真想去台灣看看」。而他昨（4日）曬出手指英國地鐵的台灣觀光廣告看板的照片，並寫道「所有跡象通往台灣」，讓許多網友聯想他即將來台，便在貼文底下留言「Welcome to Taiwan！」

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事實上，卡瓦納自從遭小粉紅亂事後，就經常挑起中共敏感神經，曾多次帶上小熊維尼相關用品，還特別將象徵天安門事件的「8964」元素印在英國國旗上製作成貼紙。

卡瓦納屢次挑戰小粉紅底線。（翻攝自臉書）

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