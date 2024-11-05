日男星昔醜聞不斷！狠甩吸毒疑雲宣布重返演藝圈拍新戲

日本男星成宮寬貴曾爆出吸毒與性向疑雲，暫別演藝圈8年。（翻攝自X）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本男星成宮寬貴曾演出《相棒》、《極道鮮師》等多部日劇，但在8年被爆吸毒疑雲及被出櫃後，就宣布引退旅居國外，昨（4）日他睽違8年公開出席活動，表示已重新投入演員工作。

42歲的成宮寬貴2016年底被日本《FRIDAY》周刊爆料，稱他的友人提供照片及錄音檔，照片中除了啤酒空罐、香菸、打火機，更引人矚目的是玻璃杯旁放著白色粉末的塑膠紙，對此成宮坦承照片是當年11月所拍，但否認吸毒。但不久後他就發出引退聲明：「被打從心底信賴的朋友背叛了，落入數人所設計的圈套當中。」隨後告別演藝圈、飛到國外。

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成宮寬貴時隔8年出席活動，證實自己回歸演員身分。（翻攝自X）

成宮寬貴在醜聞風波後曾改名「平宮博重」，昨天他現身大阪賽艇場出席活動，驚喜表示：「我之前休息了一陣子，相隔8年再度從事演員的工作，現在正好在拍戲。」證實自己重返「演員」身分，也希望大家多多支持他。

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