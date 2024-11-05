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娛樂 最新消息

金雲獲韓國模特兒之星 歐巴崔振赫一見他驚呼「這句話」

金雲（右）在現場看見韓星崔振赫，趕快上前問好。（伊林娛樂提供）金雲（右）在現場看見韓星崔振赫，趕快上前問好。（伊林娛樂提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕金雲近來忙宣傳BL劇《看見愛》，日前赴韓國出席在首爾舉行的「2024 Asia Model Festival」亞洲模特兒大賞頒獎典禮，金雲獲頒「MODLE STAR AWARD」模特兒之星獎項，另在台灣也非常受歡迎的韓國男演員崔振赫，不久前才來台辦粉絲見面會，這次他也代表韓國獲得模特兒之星獎，金雲在頒獎前主動與前輩崔振赫問好合照，並表達非常喜歡他演出的戲劇，身高187公分的崔振赫，第一眼看到190公分的金雲，反應很直接：「哇，你好高！」

金雲在台上用3種語言致詞，坦言內心超緊張。（伊林娛樂提供）金雲在台上用3種語言致詞，坦言內心超緊張。（伊林娛樂提供）

金雲感謝獲獎，表示之後會更努力來答謝大家的支持。（伊林娛樂提供）金雲感謝獲獎，表示之後會更努力來答謝大家的支持。（伊林娛樂提供）

金雲獲獎上台致詞時，分別用韓文、英文、中文3種語言穿插表示感謝。他先以韓文介紹自己的名字是金雲，並與在場來賓打招呼，並用英文感謝家人、粉絲及伊林的支持，及主辦方的肯定讓他獲獎，讓更多人可以認識他，另他主演的BL劇《看見愛》在日韓等海外平台也有播出，他不忘用韓文宣傳新劇，「最近我主演的電視劇《看見愛See Your Love》正在熱播中，希望大家多多關注。」當然最後金雲用中文表示感謝，「未來我也會繼續努力帶給大家更多精彩的作品，期待能以不同的角色與大家相遇謝謝大家！」另2024選出的伊林璀璨之星模特兒男女冠軍，黃楷竣、張齡之也與金雲同行，參與大會舉辦的模特兒大賽。

金雲感謝參加2024亞洲模特兒大賞讓更多人認識他。（伊林娛樂提供）金雲感謝參加2024亞洲模特兒大賞讓更多人認識他。（伊林娛樂提供）

金雲回台灣後，又要開始繼續參與新劇的宣傳，他表示，這次參與Asia model festival真的很感激，不論是家人公司還有粉絲，缺一不可，到頒獎典禮活動前，他一直抱著學習的心態，但進去現場後，除了與演員崔振赫及韓國超模申智賢合照，還有看到很多韓國的明星，感受到他們的氣質真的非常不一樣，這次也認識很多來自不同國家的人；他坦言上台前真的超緊張，「在台上致詞的時候，腦袋真的是一片空白，手跟腳都在抖，手 腳是冰的。」還好非常緊張的他，上台表現非常好，「最後有好好的陳述完我想說的，之後也會繼續努力去創造更多機會，參加更多頒獎典禮，甚至是領獎。」

金雲（右）在活動現場看見韓國超模申智賢。（伊林娛樂提供）金雲（右）在活動現場看見韓國超模申智賢。（伊林娛樂提供）

璀璨之星模特兒組男女冠軍黃楷竣（左）、張齡之參加2024亞洲模特兒大賽。（伊林娛樂提供）璀璨之星模特兒組男女冠軍黃楷竣（左）、張齡之參加2024亞洲模特兒大賽。（伊林娛樂提供）

金雲說，《看見愛》現已播出3集，前兩集播出時，他回家時，媽媽跟他說，她帶著奶奶看了好幾遍，他要睡覺時，奶奶就突然開他的房門，「奶奶跟我說她看完很感動，分享她的感想，然後抱抱我，並且哭了。」他說，媽媽也是在看完播出後，給予他很多鼓勵及稱讚。金雲說，家人因為在拍戲前，看他在家裡練手語練得很辛苦，現在劇播出後，看到戲裡的他，打手語打得很順很自然，覺得很欣慰很感動。金雲說，他也收到很多粉絲留言，都是大家看了劇之後的心得，其中有幾則留言，他印象很深刻，「其中聾人朋友們的回饋讓他感到特別開心，有一些生活細節及手語的部分，還有面部表情，他們說都很像他們平常的樣子。」

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