（影音）深陷心靈課程風波 家寧鬆口沒辦法接受自己

家寧4日晚間上傳新頻道「秘月期POPOO」的第2支影片。（翻攝自Youtube）



林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber「眾量級CROWD」Andy、家寧宣布分手，家寧開設新頻道「秘月期POPOO」，首支影片談吐舉止讓網友覺得詭異，也被聯想她曾參加心靈課程，憂她可能染上邪教，引發熱議。

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家寧4日首度對外發聲，坦言3年遭遇人生低潮，陷入恐慌，更一度脫口：「我沒辦法接受我自己。」

透過新片，家寧解釋頻道名稱「秘月期POPOO」取名和心靈課程無關，而是新頻道希望打造和粉絲「秘境感」，「月期」象徵旅程中短暫快樂；至於POPOO的的第一個PO，她說源自拉丁文potentia，意指力量潛能，第二個PO是POST，會多一個O只是單純營造節奏可愛感。

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家寧昨晚上傳新頻道「秘月期POPOO」第2支影片，網友紛紛在她新片底下留言，「這集看起來正常多了」、「人很正常啊，第一集的操作反而創造高流量，真的鬼才」、「多了小助手互動，氣氛變正常自然許多」、「原本很擔心家寧的狀況，看到這支影片就放心了」、「熟悉的家寧回來了」、「好好笑，原本只是想嘗試新的東西搞出這齣烏龍」、「看完這一集發現家寧還是像以前一樣開朗活潑」、「後面一邊解釋台詞一邊笑，有夠可愛」。

相關影片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉

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