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王定宇遭邱瓈寬砲轟 反嗆《海闊天空》在中國能唱？

港星劉德華近日在小巨蛋開唱。（資料照，記者王文麟攝）港星劉德華近日在小巨蛋開唱。（資料照，記者王文麟攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「華仔」劉德華睽違11年重返台北小巨蛋開唱，卻因獻唱《中國人》意外掀起政治口水戰，民進黨立委王定宇在臉書發文怒譙劉德華是「媚共藝人」，演藝圈知名導演、製作人「寬姐」邱瓈寬忍不住爆粗口開砲：「你他X是妒恨人家長得比你帥比你有才華？」對此，王定宇也做出回應。

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王定宇4日受訪時表示尊重邱瓈寬說法，他說：「因為台灣是自由多元的社會，反觀在聲援劉德華的中國，《光輝歲月》可不可以唱？《海闊天空》可不可以唱？」

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劉德華重返台北小巨蛋唱《中國人》，讓王定宇直接在臉書發文砲轟劉德華是媚共藝人，認為其演唱會「不值得去看上一眼」；對此，邱瓈寬直接在王定宇發文底下留言，「你他X是妒恨人家長得比你帥比你有才華？就輸你不會劈腿？你才該滾回去耍你的政治寶！舔你的綠屁眼！少在那找藝人說事！尤其是找優質藝人說事！我呸！不好意思跟大官說呸！重來⋯我呸呸呸！」

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而王定宇回應邱瓈寬，特別點名《光輝歲月》、《海闊天空》，因這2首歌在香港每每發生街頭遊行，都會被港人拿來激勵街頭遊行，王定宇說：「這次事件剛好可以讓大家看見，2個國家的環境是不一樣的。」

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