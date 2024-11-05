劉德華離台直擊！天王「親民私下面」被讚爆：帥一輩子

〔記者邱奕欽／台北報導〕「華仔」劉德華睽違11年重返台北小巨蛋開唱，首場演唱會因強颱康芮攪局被迫延期，在51小時內完成4場演出並成功挑戰「一日雙場」演出創舉。演出圓滿落幕後，劉德華昨（4日）中午12時搭乘私人飛機離開台灣前，現身機場更向大家揮手道別，貴為天王卻十足親民，網友更因此盛讚「帥一輩子！」

劉德華4日現身機場準備離台，親民地向送機粉絲致意。（翻攝自Threads）

劉德華睽違11年再度來台開唱，一連四天在台北小巨蛋舉辦《今天⋯is the Day》演唱會，期間雖遇強颱康芮攪局，不過卻澆不息歌迷們的熱情。劉德華在51小時內連唱4場，驚人的體力完全看不出他已63歲，演唱會最終順利於3日圓滿落幕，也讓許多歌迷留下難忘回憶。

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劉德華4日中午12時搭乘私人飛機離台之前，見到大批歌迷、粉絲一早就抵達松山機場守候，他立刻雙手合十向喜愛他的粉絲們致謝。此外，劉德華梳著招牌油頭，身穿白襯衫配上牛仔褲，戴上口罩卻遮掩不了帥氣五官，他露出笑容不斷對粉絲揮手致意，許多網友看完後也紛紛盛讚：「劉德華真的帥一輩子！」

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