王大陸「殺人未遂」遭逮 最新進度遭聲押禁見

王大陸經過7小時訊問後，遭新北地院聲押禁見。（本報資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕33歲藝人王大陸先前才因逃避兵役遭檢方諭令15萬元交保，今（4）日又傳出他去年4月間，從北市大安區叫車，王大陸因嫌車子太爛，抱怨司機繞路，雙方起口角。滿肚子怨氣的王大陸向富二代好友游翔閔抱怨，去年4月在新北市攔下司機痛毆，新北檢日前偵查王大陸逃避兵役案件勘驗查扣手機時，查出此事，今日指揮警方拘提王大陸、游翔閔2人，檢察官訊問7小時候，王大陸遭到聲押禁見。

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據檢警調查，王大陸當天在台北市住處叫車欲前往戶籍地拿東西，後王大陸不滿車子太爛，又懷疑司機繞路且態度不佳，雙方發生口角，王大陸憤而下車後，由於鑰匙遺留在車內，想要取回，但王大陸「不會開車門」用力捶車窗，引發司機不滿，再度激烈爭吵。

王大陸的富二代好友游翔閔，目前仍在訊問中。（翻攝自IG）

王大陸對游翔閔抱怨此事，原本想以「潑屎」方式報復，未料游翔閔找來的「兄弟」發現該車後，將司機從車內拖出並飽以老拳伺候，過程還錄影發送給王大陸看，王大陸事後轉發影片向友人炫耀。

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今日清晨6時許王大陸在住處遭到警方拘提到案，當時還搞不清狀況，問「你們不是來過」，王大陸及游翔閔被逮之後，動手歹徒仍在追查中，目前檢察官認為王大陸有串證之虞，並向新北市地院聲押禁見，游翔閔仍在訊問中。

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