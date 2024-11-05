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娛樂 日韓

金泰梨《正年》收視飆破12％！崩潰「唱到吐血」網友全看哭了

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓劇《正年》本週第7、8集迎來新高潮，最新第8集全國收視率高達12.8%，更一度衝破15.1%。金泰梨在劇中展現神演技，令觀眾相當驚艷，讓網友直呼「目前最好哭的一集」。

金泰梨主演的韓劇《正年》越來越精彩。（Disney+提供）金泰梨主演的韓劇《正年》越來越精彩。（Disney+提供）

金泰梨、辛叡恩將共同試鏡競逐新劇男女主角，如果成功即有望成為業界的明日之星，金泰梨飾演的「正年」面對實力同樣優異的許英諝（辛叡恩 飾）卻迎來前所未有的焦慮，最終即便體力透支、甚至唱到吐血仍苦求機會，正年也一度崩潰大喊「我一路走過來，腳下就是萬丈深淵，妳要我怎麼停下來」，徹底展現正年的痛苦掙扎。

鄭恩彩飾演的文鈺瓊，是金泰梨在《正年》中最喜歡的角色。（Disney+提供）鄭恩彩飾演的文鈺瓊，是金泰梨在《正年》中最喜歡的角色。（Disney+提供）

隨著戲劇邁向高潮，金泰梨日前受訪，被問及自己與「正年」的相似度，她坦言至少在「70%至80%」之間，正年的樂觀、積極也是她一直想學習的目標，此外她也誇讚《正年》的劇組猶如「世外桃源」，不僅有豪華的佈景、精彩的歌舞，還有非常棒的夥伴，讓她工作起來非常舒服。至於自己最喜歡的角色，她不假思索就大喊帥氣俊美的「文鈺瓊」。

辛叡恩飾演的許英諝是金泰梨在《正年》中的對手。（Disney+提供）辛叡恩飾演的許英諝是金泰梨在《正年》中的對手。（Disney+提供）

飾演文鈺瓊的鄭恩彩，在劇中超反差的帥氣演出早已在網路上引爆討論，最新故事中陪伴金泰梨練習演出，一拉一扯將金泰梨擁入懷中，超勾人眼神也讓《正年》即便由全女性陣容演出，仍讓觀眾看得臉紅心跳，更隱約呼應原作漫畫的戀愛元素，讓人看了格外小鹿亂撞。

金泰梨在《正年》中唱到崩潰。（翻攝自Disney+）金泰梨在《正年》中唱到崩潰。（翻攝自Disney+）

最後金泰梨看到眾多《正年》粉絲寄來的應援信，內心滿滿感動，「我會繼續努力下去，也請大家繼續關注《正年》吧」。《正年》已於Disney+熱播中，並於每週六、日更新。

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