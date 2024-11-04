梁赫群怎麼了？暴瘦10公斤現身曝「胃長2瘜肉」

梁赫群健檢發現糞便潛血反應，好在只是長痔瘡。（SUPERCUT 塑魔纖提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕梁赫群今（4日）出席Supercut塑魔纖瘦身產品代言記者會，透露接獲代言後3個月激瘦10公斤，展現與前陣子「胖若兩人」的精實曲線，而他年初健檢發現糞便潛血反應，照大腸鏡緊急處置後目前無礙。

梁赫群暑假帶著妻兒展開迪士尼遊輪之旅，在船上大吃特吃，體重狂飆到88公斤，他看著3個月前的自己直呼：「真的不知道我那時候怎麼笑得出來！」他還提到自己住在通化夜市附近，每當老婆帶小孩獨自旅行吃美食的時候，他就會到夜市報復性消費，根本無法靠節食減重。這次收到代言邀請後，以代言費為賭注和老婆比賽打賭誰減比較多，夫妻兩人共減掉18公斤，雙雙小了一個尺寸。

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梁赫群3個月內狂瘦10公斤，過去照片一對比「胖若兩人」。（SUPERCUT 塑魔纖提供）

而他年初參加免費健檢意外發現糞便潛血，後來到醫院做了大腸鏡檢查，將胃部兩顆瘜肉動刀切除，糞便潛血則是痔瘡所致，讓他放下心中的大石頭。他還笑稱自己瘦下來後更對得起「台灣孔劉」的稱號，透露疫情時孔劉無法來台宣傳，有天突接到片商來電，以為是自己冒名孔劉要被提告了，結果對方是付費請他幫忙宣傳，害他虛驚一場。

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