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娛樂 電視

計畫通？ 律師李育昇節目揭：「橘子」許芷瑜赴澳有人指點

柯文哲的貼身帳房許芷瑜（藍框處）。（資料照，取自陳思宇臉書）柯文哲的貼身帳房許芷瑜（藍框處）。（資料照，取自陳思宇臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕民眾黨主席柯文哲因涉京華城弊案遭延押，其隨行秘書「橘子」許芷瑜滯日未歸，有消息指出她早已飛往澳洲。律師李育昇今（4）在節目《前進新台灣》中推測：一定有人指點。

李育昇認為，如果橘子掌握關鍵證據，回到台灣就會面臨審訊，且司法上有「一事不再理」原則，所以一審、二審沒找到證據，最後若判柯文哲圖利罪且判決確定，就算橘子帶著證據回台灣，也無法再審。

律師李育昇認為橘子背後必有高人指點。（翻攝自YouTube）律師李育昇認為橘子背後必有高人指點。（翻攝自YouTube）

李育昇在節目中說，橘子一定有很多管道知道台灣發生什麼事，也知道自己遭通緝。他明確點出：「我不是說這些律師會做非法傳話，但某個程度上，這個還是有機會讓橘子在國外有辦法知道整個案件的基本情況。」

對於橘子會飛澳洲這件事，李育昇進一步推測，「一定有人告訴橘子，若現在回來可能會面臨什麼後果」節目主持人問，「柯文哲當時叫橘子出去的時候，是否就提醒她不要回來？」李育昇認為非常有可能，因為橘子出境時間點剛好是在被搜索之前。李育昇也說：不要小看柯文哲，柯文哲非常聰明，可能已經推測出接下來的情勢，才會知道哪些證據一定要藏好。

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