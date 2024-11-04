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人氣漫畫家栗橋伸祐死訊藏2個月 出版社哀痛證實

人氣漫畫家栗橋伸祐驚爆離世。（翻攝自X）人氣漫畫家栗橋伸祐驚爆離世。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾經發表過《狂熱電器店》、《央華封神》、《Nocturne業想娶》等作品的人氣漫畫家栗橋伸祐，新作《大叔冒險者的千夜一夜》（おっちゃん冒険者の千夜一夜）才連載到第19集，突然爆出他已經過世2個月的消息。

出版社證實栗橋伸祐在今年9月過世。（翻攝自X）出版社證實栗橋伸祐在今年9月過世。（翻攝自X）

負責出版栗橋伸祐作品的「Comic Fire」出版社今（4）日發出聲明證實，栗橋伸祐今年9月就已經過世，「對老師的離世深感哀痛，內心的悲傷無法忍受，僅此誠摯祈求老師的靈魂安息」。葬禮相關事宜，出版社表示以在家屬守護下圓滿結束。

栗橋伸祐最後遺作《大叔冒險者的千夜一夜》第19集原稿已繪製完成，目前已經發行2測單行本，第三冊單行本的出版日期，出版社表示若確定日程後，將會另行宣布。

出版社所發出的聲明。（翻攝自X）出版社所發出的聲明。（翻攝自X）

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