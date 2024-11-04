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YTR尼克星亂入街頭表演 衝進安全線大喊：我要挑戰你

尼克星（前）上前挑釁街頭藝術表演者。（翻攝自尼克星影片）尼克星（前）上前挑釁街頭藝術表演者。（翻攝自尼克星影片）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅YouTuber尼克星日前在信義區做出疑似挑釁街頭表演者的行為。一名倒立肢體藝術家在社群曝光，他在進行街頭表演時，有個奇怪的人衝進安全線，不斷挑釁同時莫名大叫，讓街頭表演者感到驚恐及羞辱。尼克星對此事已經道歉，並表示自己只是「想一起玩」。

尼克星（左）衝進安全線，嚴重影響表演者。（翻攝自尼克星影片）尼克星（左）衝進安全線，嚴重影響表演者。（翻攝自尼克星影片）

街頭表演者：「我真的快瘋了，在當下我還要克服其他外在因素（風超大，地板凹凸不平），這些對於馬戲特技表演者來說都是一個挑戰，就已經很危險了，心裡又還要擔憂這個人，真的心理素質不夠強，我可能就摔下來了」。現場目擊者也表示，尼克星硬闖入街頭表演者所設下的安全線，還不斷大喊：「我要挑戰你」，每個人都捏了一把冷汗。

表演者在尼克星闖入安全線後，不斷勸尼克星先安分一點，並告訴他：「你可以先等我一下嗎？」頻頻安撫尼克星。現場目擊者也很替表演者擔心「如果他衝進去害表演者摔下來，這絕對會是悲劇」。

尼克星自認只是想和街頭表演者一起玩。（翻攝自IG）尼克星自認只是想和街頭表演者一起玩。（翻攝自IG）

事後尼克星開直播說明並道歉，還親自到表演者發文底下留言致歉「我很抱歉，I didn't mean to（我不是故意的），當下以為你是街頭舞者，只是想和你一起玩have fun（同樂），沒有任何惡意」接著尼克星又說「你完成表演，我也是喝采最大聲的那個。如果有造成你任何不悅，I'm sorry（我很抱歉）。BTW（By the way，順帶一提）最後的表演非常精彩。很可惜當下我沒有現金，不然我很想支持你的表演。如果你願意可以提供我帳戶，我把當下要給但沒給的小費轉給您，Apprectiate（感謝）」。

尼克星道歉文。（翻攝自threads）尼克星道歉文。（翻攝自threads）

由 @handstand_welan 發佈
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