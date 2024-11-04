大久保麻梨子離家懷念媽媽味 自己料理才懂「都是母親的愛」

〔記者李紹綾／台北報導〕導演李崗擔任舞台劇《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》監製，該劇改編自台日混血作家「一青妙」小說，講述她母親嫁進台灣五大家族「基隆顏家」，為融入夫家，她開始學做台灣料理，「美食」是劇中串起一家人最強烈的情感連結。

《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》以食物串起一家人的情感連結。（財團法人影想文化藝術基金會提供）

李崗對食物也情有獨鍾，從國小一年級便從花蓮移居台南的他，談起南部美食直呼是「從下交流道就會開始流口水」的程度，他最難忘的是，「小時候媽媽一天給我2塊零用錢，福利社賣的米粉羹1碗一塊，我都會買加量，現在肚子一餓，最先浮上記憶的就是它。」

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大久保麻梨子在《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》飾演的日本媳婦，為融入台灣夫家，開始學做台灣菜。（財團法人影想文化藝術基金會提供）

事實上，李崗曾出過料理書《下廚真好：李崗出菜》，透露自己曾去廚師班學做菜3個月，他坦言愛做菜是因為過程跟拍電影很像，「從菜市場選材，在廚房獨自的空間料理我的創意，再跟家人、朋友分享，這是我最快樂的事情，拍電影也是同樣的，把夢想變成具體的電影，在黑暗中跟別人分享，有人哭、有人笑，這是做其他行業沒有的感覺，做電影是做一個故事、分享一個故事，所以我覺得食物最好吃是因為『分享』。」

方文琳在《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》看見媳婦用心，戲外她透露也有自己的拿手菜，小孩一吃就知道。（財團法人影想文化藝術基金會提供）

每個人都有記憶中的美食，劇中飾演一青妙母親「一青和枝」的大久保麻梨子，戲外嫁為人妻又定居台灣後，對媽媽的味道更加懷念，「我最愛我媽的拿手菜是可樂餅與焗烤，從小就很愛吃，長大之後自己烹飪才發現這些媽媽常常為我做的菜，其實製作過程很麻煩，離開家後深深體會到媽媽的愛。」飾演一青和枝台灣婆婆的方文琳也有自己的招牌菜，成為孩子心目中專屬的味道，「我的拿手菜也是延續自己的阿母傳習下來，只是我有稍作改良，現在我們三代同堂住在一起，孩子都吃得出哪一道是我煮的、哪一道是阿嬤煮的。」

《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》改編自一青妙原著小說，三度上台演自己有深刻的體悟。（財團法人影想文化藝術基金會提供）

一青妙11歲移居日本，長大後透過整理母親藏在櫃子深處一只手箱內的台菜食譜，試圖復刻媽媽的味道找回台灣家鄉味，她笑稱這輩子再怎麼努力，應該都沒有辦法做出母親在世時的料理風味，「但我很愛吃，也很享受烹飪過程，因此常會參考媽媽的食譜在日本家中挑戰台灣料理，例如滷豬腳！」五度擔任台南親善大使的她，口味也「超級台」，最愛的台灣街頭小吃竟是日本人鮮少嘗試的「臭豆腐、大腸麵線和蚵仔煎」。

導演李崗擔任《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》監製，透露愛做菜「曾上廚師班3個月」。（財團法人影想文化藝術基金會提供）

《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》中，一青妙以本人的身分參與演出已是第三回，從牙醫、作家到斜槓演員的她，坦言演自己相當困難，「我原以為演自己只要保持自然本色就好，應該比較輕鬆，但實際演出時，卻發現這是最困難的角色。因為當你越是試圖理解自己是什麼樣的人、自己在別人眼中是怎麼樣的時候，就越感到困惑。」尤其是舞台上必須要跟已過世的父母角色對話，多次幾乎要落淚，她卻只能忍住情緒潰堤。演出至今她對父母的故事有更加深刻的感動體悟，「這段婚姻是父親自己選擇的，而母親則選擇了在台灣生活。儘管他們的婚姻生活不到15年，但我相信，能夠一起度過艱難時期，是因為他們之間有真正的愛。『和心愛的人成為家人』雖然簡單，卻是最重要的事情，這是我從父母那裡學到的。」

《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》講述基隆礦業大家族長男顏惠民（蔭山征彥 飾）經歷動盪時代，娶回銀座平凡店員一青和枝（大久保麻梨子 飾），女方婚後才發現原來自己嫁入台灣五大家族之一的顏家。一場看似羅曼蒂克的異國戀情，各自懷著想被國家認同、想被家族認同的複雜心理，彼此以不同的方法找尋那個年代屬於自己的位置，由蔭山征彥、大久保麻梨子、一青妙、伊正、方文琳、陳家逵、榆丹與米七偶主演。《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》12月7、8日於高雄衛武營歌劇院演出，詳情請洽OPENTIX售票網站。

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