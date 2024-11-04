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娛樂 最新消息

（影音）名嘴批劉德華罔顧歌迷性命 惹惱大批華嫂

劉德華在小巨蛋深情獻唱，感動大批歌迷。（讀者提供）劉德華在小巨蛋深情獻唱，感動大批歌迷。（讀者提供）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「華仔」劉德華相隔11年來台開唱，因康芮颱風攪局，首場演唱會停辦，延至2日中午補辦，他也被迫壓縮在51小時內唱完4場演出，誠意、體力都很驚人，昨晚最後一場華仔向現場歌迷喊話：「大家不要擔心我的體能，我擔心你們喔！」令全場陷入暴動。

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然而醫藥名嘴王瑞玲連日來卻相繼在臉書發文，挑戰劉德華和他的粉絲們，並公開怒嗆劉德華：「你真的很欠罵！」王瑞玲列舉香港8級風就停班停課，接著飆罵華仔：「你怎麼可以不顧台灣歌迷們的性命，眼睜睜看你長大的歌迷們冒著被招牌砸、樹倒、被風吹跑、沒車回家的生命危險來看你的演唱會！」怒酸不把台灣歌迷的性命當一回事。

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王瑞玲發文惹惱了一大票劉太太們，大批歌迷在她發文底下留言「妳是沒有票嗎」、「我看妳的發言更生氣」、「妳針對演唱會事件的發文很情緒化，主辦方的決定，完全是劉德華可以說了算？不用貼照片出來刷存在感」。

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對此，王瑞玲也不忍繼續發文強調評論沒有情緒化，而是站在資深媒體人立場去評論，並勸歌迷們或自稱華嫂的歌迷們，做個有水準歌迷，「你們把華仔的水準拉得……好低～好低呀！」

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