吳忠達赴烏克蘭英勇犧牲 前主播羅瑞誠不捨悼念

台籍特戰士兵吳忠達前往俄國控制區域執行任務遭逢俄軍部隊，激戰中不幸遭迫擊砲正面攻擊當場犧牲。（翻攝自羅瑞誠臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕烏俄戰事持續進行，台灣時間1日傳出不幸憾事，一位台籍特戰士兵吳忠達前往俄國控制區域執行任務遭逢俄軍部隊，激戰中不幸遭迫擊砲正面攻擊當場犧牲，消息傳回台灣，吳忠達友人都十分難過，民視前主播羅瑞誠也在臉書發文悼念。

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羅瑞誠難過吳忠達英勇犧牲：「忠達弟，幾天前才跟你說過，一定要注意安全，期盼戰爭早日結束，你能平安返台與家人團聚，沒想到昨天就傳出噩耗，好難過不捨，願你一路好走！」

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根據民視新聞報導，犧牲前幾天吳忠達還傳了影片，他們原本駐守區域遭遇俄軍砲擊，民房被攻擊起火燃燒，前方還不斷喊有炸彈；沒想到隔沒幾天，吳忠達在執行任務過程，與俄軍部隊正面遭遇，寡不敵眾，撤退過程中，遭到俄軍迫擊砲襲擊，成為第二位在烏俄戰場犧牲的台灣人。

羅瑞誠日前還和與吳忠達聯繫上，要他注意安全。（翻攝自羅瑞誠臉書）

據了解，吳忠達遺體至今還在前線無法取回，前台籍烏克蘭志願兵呂子豪表示，「吳忠達出去前跟其他友人說，他們這邊已經開始在挖戰壕，就是代表前面守不住，那天好像死了20幾個烏克蘭軍，遺體還在前線，他們有用無人機去確認，我很擔心這一點，很多會被定義為失蹤，因為你找不到屍體，家人也沒辦法過去確認。」

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