林俊逸介紹醫生給林逸欣話題卻歪樓 暗示她補請喜酒

〔記者陳慧玲／台北報導〕林逸欣昨（3日）在Legacy舉辦「Keep Playing！」演唱會，邀請林俊逸當嘉賓合唱，兩人名字有兩個字相同，曾被誤會是兄妹，乾脆以「偽兄妹」相稱，除了合唱《飛雲之下》，兩人也在台上聊開了。

林俊逸（右）擔任林逸欣演唱會嘉賓，暗示她應該要補請喜酒了。（鑫羽工作室提供）

前陣子林逸欣和林俊逸合演音樂劇《腦內失控的iTunes》，昨晚閒聊居然聊到林俊逸以前有介紹醫生給林逸欣，她說其實有時候根本是只想聽醫生說：「妳沒生病」，林俊逸狠虧：「妳需要看的應該是身心科吧！」

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林逸欣在演唱會上心情很好。（鑫羽工作室提供）

此外，當林逸欣要去後台換衣服時，林俊逸又無厘頭說：「不是結婚才要換衣服嗎？」暗虧因疫情婚宴已經延期兩次的林逸欣，該補請喜酒了！

應粉絲要求，林逸欣在演唱會上再次小提琴演奏《大黃蜂》，另外也以電吉他彈奏《蒲公英》、《志明與春嬌》和《Make a Plan》等歌曲。另外以鋼琴自彈自唱寫給已故愛貓的歌曲《睡吧睡吧》，還是忍不住淚崩。

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