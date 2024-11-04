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娛樂 最新消息

「古裝女神」遇恐怖前任愛到瘋狂 大婚前夕被情勒：再給我一次機會

任敏在《錦繡安寧》飾演羅宜寧。（LINE TV提供）任敏在《錦繡安寧》飾演羅宜寧。（LINE TV提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕任敏在LINE TV宅鬥復仇劇《錦繡安寧》狗血身世曝光，發現原以為的父親，實際上只是媽媽的前夫，因此和三哥張晚意沒了血緣的束縛，愛情就此萌芽，無奈她的恐怖前任此沙不斷糾纏，請求皇帝賜婚不成，決定搶親，在兩人成親之日設下圈套，引開張晚意後，放火燒屋擄走新娘任敏，驚人的「偏執愛」與瘋癲演技都令觀眾印象深刻。

此沙（左）在《錦繡安寧》飾演任敏的前任。（LINE TV提供）此沙（左）在《錦繡安寧》飾演任敏的前任。（LINE TV提供）

此沙在《錦繡安寧》愛的執著，演技大爆發。（LINE TV提供）此沙在《錦繡安寧》愛的執著，演技大爆發。（LINE TV提供）

任敏劇中的前任此沙，因為不願面對她即將嫁給羅慎遠的現實，在她大婚前夕找上門，說出「我愛妳愛得比任何人都早、愛得深、愛得久」、「妳再給我一次機會，我們重新開始好不好」、「我不會放棄的，任何人跟我做對，都不會有好下場！」等瘋狂言論試圖挽回，在任敏大婚當天，還掉下痛苦的淚水，行徑雖然恐怖瘋癲，但同時也演出揪心感，讓不少人看到相當入戲，直言「陸嘉學（此沙 飾）已經愛到瘋了」、「這個情緒爆發太猛」，最後也將與張晚意刀刃相向正面對決，開啟搶人大戰。

張晚意（左）、任敏在《錦繡安寧》大婚之喜。（LINE TV提供）張晚意（左）、任敏在《錦繡安寧》大婚之喜。（LINE TV提供）

張晚意（左）、任敏在《錦繡安寧》上演偽骨科兄妹戀。（LINE TV提供）張晚意（左）、任敏在《錦繡安寧》上演偽骨科兄妹戀。（LINE TV提供）

張晚意飾演的羅慎遠堪稱勵志代表，從小因私生子身份，備受全家族冷落，但好在天資聰穎又遇到恩師，讓他得以從落魄嫡子一路逆襲，不過角色設定起初太悲慘，連張晚意都笑稱「一開始太苦了，爹不疼又沒娘，直到遇到妹妹（才幸福）。」

張晚意受封《錦繡安寧》偽骨科專業戶，被戲稱為「張愛妹」（LINE TV提供）張晚意受封《錦繡安寧》偽骨科專業戶，被戲稱為「張愛妹」（LINE TV提供）

張晚意過去在《長相思》曾上演過「偽骨科」（意指實際上無血緣關係）兄妹戀，這次與任敏搭擋，再度愛上自己的妹妹，被網友戲稱為「張愛妹」，本人看到後幽默回應「攤牌了，其實我姊姊是張惠妹」、「『愛妹』讓人受盡委屈」讓一旁的任敏聽到後都直接大笑，直呼太有哏。至於被封為「偽骨科專業戶」，張晚意對於這個稱號則是相當淡定，直言剛開始沒什麼感覺，現在習慣成自然，越演越像。

張晚意在《錦繡安寧》飾演羅慎遠從落魄庶子一路逆襲。（LINE TV提供）張晚意在《錦繡安寧》飾演羅慎遠從落魄庶子一路逆襲。（LINE TV提供）

張晚意在《錦繡安寧》飾演羅慎遠。（LINE TV提供）張晚意在《錦繡安寧》飾演羅慎遠。（LINE TV提供）

「古裝女神」任敏過去以主演電影《悲傷逆流成河》、古裝劇《玉骨遙》闖出知名度，初次和張晚意合作，大讚對方個性與角色相當相似，看起來高冷，實際上很開朗，是會逗大家笑的幽默男孩，而這次接演《錦繡安寧》，她也收到觀眾肯定「變漂亮」、「狀態好、演技好」，險些感動到掉眼淚，坦言自己很在乎觀眾的聲音，也非常感謝粉絲的誇獎與支持，談起兩人之後是否有機會二搭，張晚意也大方回應「可以挑戰別的年代吧」，任敏也認同說可以，讓粉絲們相當期待。

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