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（影）小松菜奈新片搞神秘！女神認：不讓觀眾全部都明白

《來生再見未名的我們》小松菜奈（左）、松田龍平飾演相互吸引的謎樣男女。（希望影視提供）《來生再見未名的我們》小松菜奈（左）、松田龍平飾演相互吸引的謎樣男女。（希望影視提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕小松菜奈主演新片《來生再見未名的我們》為奇幻題材，故事講述她和松田龍平同時失去記憶，卻又互相吸引，電影取材自佐渡島金山遺址，從此地沉睡的「無宿人」之墓，帶領觀眾進入陰陽兩界之間的神秘世界。

小松菜奈表示，電影有趣的地方在於它不會讓觀眾全部都看懂，每個人都能有不同的詮釋與見解，「雖然在看電影，但有時候我會想閉上眼睛的衝動，就像自己也在那場景中，甚至靈魂也隨之前往。」

《來生再見未名的我們》小松菜奈（左）、松田龍平飾演相互吸引的謎樣男女。（希望影視提供）《來生再見未名的我們》小松菜奈（左）、松田龍平飾演相互吸引的謎樣男女。（希望影視提供）

松田龍平則說：「拍攝時，我只是帶著閱讀劇本後的氛圍感，按照自己的想像去演繹，或許是因為影片中有一種留白，讓人聯想到死後的世界，這種不被完全填滿的空間感讓我感到很舒適。」

全片貫徹導演富名哲也獨特風格，他說：「小松小姐的魅力在於她獨有的個人風格和現代感，然而在這部作品上，我反而想要抑制她身上那種自然感和現實感。」給予角色強大束縛感。《來生再見未名的我們》8日在台上映。

《來生再見未名的我們》預告：

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