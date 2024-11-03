布蘭妮要幹嘛？和自己結婚後又被爆要「自己度蜜月」

布蘭妮被爆是個無可救藥的浪漫主義者。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／綜合報導〕42歲的布蘭妮，從出道時的甜美模樣，到現在愛脫成癮，看她的社群照片、影片，幾乎是一大堆幾近全裸內容，讓網友為她擔憂。前陣子她在社群提到要和自己結婚，近日再次被爆，計畫自己去「度蜜月」，異常言行都引人擔憂。

消息人士向《In Touch》透露：「布蘭妮內心是個無可救藥的浪漫主義者，她甚至還想自己去度蜜月了！事實上，她計劃了蜜月，卻沒有丈夫…她的行為更令人不安。」消息人士也表示：「她似乎生活在這個虛構的世界裡，事情變得越來越奇怪。」

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前陣子布蘭妮爆出又和多次分分合合的保羅索利茲交往，知情人士向《In Touch》爆料，布蘭妮沉迷在社交媒體上獲得關注，「保羅擔任她的全職攝影師和社交媒體經理，總是鼓勵她拍攝一些東西，然後為她編輯和發布。」保羅被爆一心想滿足布蘭妮的自我，凸顯他在布蘭妮眼中變得不可或缺。

布蘭妮愛脫成癮，歌迷都很為她擔心。（翻攝自IG）

爆料者又稱：「如果布蘭妮要舉辦自己的婚禮並與自己結婚，那麼他們現在可能不會在一起了，但這一切都可能瞬間改變。」

關心布蘭妮的知情人士也談道：「永遠不要讓別人困惑你，或者讓你認為你應該受到虐待或弄亂你的頭腦。」

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