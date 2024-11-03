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娛樂 音樂

又要等11年？劉德華攻蛋最終場露面 感性真情流露

華仔來台開唱，今晚最後一場。（讀者提供）華仔來台開唱，今晚最後一場。（讀者提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「華仔」劉德華相隔11年來台開唱，因康芮颱風攪局，首場演唱會停辦，延至2日中午補辦，當天完成「單日雙場」，也等於壓縮在51小時內唱完4場演出，誠意、體力都很驚人，今晚來到最後一場，華仔開場就嗨喊：「最後一場，我們開始啦！」全場陷入暴動。

昨天唱完兩場後，華仔經過休息，今晚「今天...is the Day」演唱會開場就相當興奮，他直呼：「會想我嗎？剛剛開始，我們從這一秒鐘開始，我們就瘋到底 ，就一直到最後一秒鐘。」知道歌迷都不想再等11年，他也說，「我不知道這次演唱會後可能明年又來，但是也不可能，或許是後年來，所以我希望現在就好好聽一下，你們有多愛我。」

華仔來台開唱，今晚最後一場。（讀者提供）華仔來台開唱，今晚最後一場。（讀者提供）

演唱會進行到最後一場，現場難免有離情，華仔感性地說：「我也不知道會唱到幾點，這段時間我想上去看看上面的朋友，你們好，每次我看到上面的朋友我都會很感動，不是說你們不感動吼，因為這個距離會有點遠，沒有關係，我們讓鏡頭再近一點，讓你們看一下，我要看清楚你們每一個的臉。」

他也沒忘了搖滾區的歌迷，又說：「接下來我會跟下面的朋友，我愛你們吼，我跟你們一起唱一首歌給上面朋友好不好，這首歌是好多年前我寫的，這首歌就是《如果你是我的傳說》。」氣氛嗨到最高點。

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