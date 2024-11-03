不只少子化 ICU阿金醫師指：胸腔科醫師雪崩下滑

「ICU醫師」陳志金今發文示警。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕喜歡在社群分享意見、生活經驗的「阿金醫師」陳志金，今（3）日發文示警，表示「胸腔科醫師人數雪崩式下跌」。

陳志金在文中表示，自己當胸腔科醫師第22年、重症醫師第20年。回想20多年前，每年都有近百人報考胸腔專科，如今1年只剩下28人報考，令他憂心。陳志金指出，今年胸腔內科報備訓練人數為28人，等於兩年後如果這些人全部順利考照通過，才會有28位胸腔科醫師。

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胸腔科醫師人數少對台灣會有何影響？陳志金說，胸腔科醫師負責照顧嚴重的肺炎等患者，未來若有疫情發生，人數將嚴重不足，他呼籲大家應該重視這個問題。

陳志金認為台灣胸腔科醫師人數正成雪崩式下滑。（翻攝自臉書）

根據台灣胸腔暨重症醫學會統計，目前執業的胸腔科醫師平均年齡52.47歲。SARS前就加入的中生代醫師占56％，40歲以下的只有15％，顯而易見，台灣不只面對人口高齡化，胸腔科醫師也跟著高齡化。

胸腔科醫師負責照顧嚴重肺炎、重症、加護病房病患，因而風險高、壓力大。根據觀察發現每5至10年就會有一波新興感染疫情，他真的對此感到相當憂心。

陳志金進一步指出，除了高風險、高壓力，胸腔科沒有什麼高收費的檢查或者自費項目，收入相較其他「熱門內科次專科」為1/3至1/2左右，「面對未來可能的疫情，這個現況值得大家重視」！

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