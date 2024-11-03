晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

不只少子化 ICU阿金醫師指：胸腔科醫師雪崩下滑

「ICU醫師」陳志金今發文示警。（翻攝自臉書）「ICU醫師」陳志金今發文示警。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕喜歡在社群分享意見、生活經驗的「阿金醫師」陳志金，今（3）日發文示警，表示「胸腔科醫師人數雪崩式下跌」。

陳志金在文中表示，自己當胸腔科醫師第22年、重症醫師第20年。回想20多年前，每年都有近百人報考胸腔專科，如今1年只剩下28人報考，令他憂心。陳志金指出，今年胸腔內科報備訓練人數為28人，等於兩年後如果這些人全部順利考照通過，才會有28位胸腔科醫師。

胸腔科醫師人數少對台灣會有何影響？陳志金說，胸腔科醫師負責照顧嚴重的肺炎等患者，未來若有疫情發生，人數將嚴重不足，他呼籲大家應該重視這個問題。

陳志金認為台灣胸腔科醫師人數正成雪崩式下滑。（翻攝自臉書）陳志金認為台灣胸腔科醫師人數正成雪崩式下滑。（翻攝自臉書）

根據台灣胸腔暨重症醫學會統計，目前執業的胸腔科醫師平均年齡52.47歲。SARS前就加入的中生代醫師占56％，40歲以下的只有15％，顯而易見，台灣不只面對人口高齡化，胸腔科醫師也跟著高齡化。

胸腔科醫師負責照顧嚴重肺炎、重症、加護病房病患，因而風險高、壓力大。根據觀察發現每5至10年就會有一波新興感染疫情，他真的對此感到相當憂心。

陳志金進一步指出，除了高風險、高壓力，胸腔科沒有什麼高收費的檢查或者自費項目，收入相較其他「熱門內科次專科」為1/3至1/2左右，「面對未來可能的疫情，這個現況值得大家重視」！

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中