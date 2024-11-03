柯叔元「爬上韓瑜的床」遭痛扁 稱兩人在談「下午戀」

柯叔元（左起）、林玟誼、黃西田、柏妍樺、黃新皓在《阿榮與阿玉》有精彩演出。（華視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕韓瑜、柯叔元今（3日）出席華視《阿榮與阿玉》首播記者會，韓瑜以「黃昏戀」形容兩人的感情戲，卻被柯叔元糾正是「下午戀」，且劇中還有「激烈床戲」，但拍攝當時兩人還不熟，拍起來有一點尷尬，他向編劇許願，希望接下來會有「那種的」床戲，韓瑜聽到後，當場大翻白眼。

柯叔元（右）、韓瑜在《阿榮與阿玉》大談「下午戀」。（華視提供）

柯叔元劇中「浪子返鄉」，不知房間已被女兒讓給閨密韓瑜睡，結果喝醉返家直接睡上去，他說：「我睡覺的姿勢千奇百怪，韓瑜發現放在她的屁股這個手，怎麼這麼粗、這麼大，結果發現是我，就趕緊把我叫醒，後面就是一場激烈的床戲，我被痛扁了一頓。」當時戲才剛開拍，彼此還不太熟悉，他形容韓瑜的力道很大，快把他的手拗斷了，「真的來跟試戲時不一樣，力量更大，我覺得這效果還不錯。」

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柯叔元、韓瑜異口同聲喊話，倘若收視破3，「張睿家脫光光，露三點。」柯叔元說：「我以前年輕的時候也要負責脫。」張睿家聽到笑虧：「是脫線吧！」黃新皓敲碗黃西田脫，黃西田聽到後說：「我脫掉，你們看不到什麼東西。」令全場大笑。

張睿家（右）、林玟誼在《阿榮與阿玉》有感情戲。（華視提供）

林玟誼劇中飾演柯叔元的女兒，起初看爸爸非常不順眼，她表示自己向來不喜歡吵架，無奈角色得時常氣噗噗，「我真的每天都好累，跟叔元哥對戲都要狂罵，我很不喜歡拍吵架戲，每次都因換氣過度，演完手都會麻，所以我一直很期待父女和解的那一天。」

被問及拍攝過程的經歷，韓瑜表示，雖然身旁許多好友都和柯叔元有過合作經驗，但這次是她第一次與柯叔元同台，韓瑜化身為在地大姐頭兼嘉應廟主委，透過這次機會，讓她得以釋放心中小惡魔的一面，徹底拋開形象包袱。飾演中年痞子阿榮的柯叔元也笑著調侃：「她真的沒什麼偶像包袱啊！」韓瑜分享說，因為自己是個如果不熟悉就會慢熱的人，但因為柯叔元的幽默風趣，使現場拍攝氛圍更加輕鬆自然，讓她能更快投入角色。

柯叔元（左起）、林玟誼、黃西田、柏妍樺、黃新皓在《阿榮與阿玉》有精彩演出。（華視提供）

有次，韓瑜拍攝時意外連擲出九個聖杯，當場驚呆了劇組，甚至差點打破廟方紀錄！她笑說，這或許是神明對她演繹阿玉的特別「認證」，讓自己更有信心詮釋角色的霸氣與人情味。

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